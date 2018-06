Finale Basket Club, arrivata in finale e premiata dal presidente regionale Fip Alberto Bennati

Mercoledì 30 maggio è terminato il lungo e meraviglioso campionato regionale under 14 del Finale Basket Club, sezione della Polisportiva del Finale.

Dopo avere battuto il Rivarolo ai quarti dì finale e il Blue Sea Lavagna in semifinale i ragazzi finalesi devono affrontare ĺ’Alcione Rapallo in finale.

I cavalieri finalesi dopo aver perso nettamente a Rapallo hanno dato tutto nella gara di ritorno giocata in casa al Palasport Alessia Berruti, chiudendo i primi due quarti sopra dì due, spinti anche da un fortissimo pubblico.

Al rientro dall’intervallo lungo, qualcosa si inceppava e gli ospiti prendevano un vantaggio in doppia cifra; ma i nostri ragazzi finalesi non hanno mollato e hanno tentato una disperata rimonta che purtroppo non arrivava, colpa anche la stanchezza e di qualche uscita per falli.

Al termine comunque grande soddisfazione per la finale raggiunta e un po’ di emozione nella premiazione delle due squadre da parte del Presidente Regionale FIP Alberto Bennati.

Complimenti ai ragazzi che hanno lavorato sodo per tutto l’anno e un grazie al pubblico festoso di Finale che al termine ha applaudito anche i rapallini meritatamente vittoriosi.

Ottimo l’arbitraggio sempre all’altezza della gara; corsa collaborazione e grinta senza particolari tatticismi alle volte pagano.

Viva la pallacanestro!!!!