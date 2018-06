Finale Ambiente ha sottoscritto l’atto definitivo di compravendita per l’acquisizione dell’immobile che ospiterà la nuova sede operativa ed amministrativa della società partecipata finalese.

“Si conclude un percorso durato oltre due anni, nel quale il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e la struttura della Società hanno profuso un notevole sforzo nel portare a compimento tutti gli adempimenti burocratici ed amministrativi necessari affinché oggi si potesse raggiungere questo grande risultato” afferma il presidente della Finale Ambiente Fulvio Carzolio.

“L’operazione si è conclusa anche grazie al finanziamento ottenuto da Banca Carige, che ancora una volta si è distinta come Banca del territorio, attenta alle necessità delle realtà imprenditoriali pubbliche e private a livello locale. Verranno attivate tempestivamente le procedure per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione in modo da rendere fruibili al più presto le aree operative del fabbricato appena acquisito” aggiunge il presidente.

“Il presidente ringrazia sentitamente i Comuni di Finale Ligure e Orco Feglino per il costante sostegno prestato durante questi due anni, i consiglieri di amministrazione Maria Cristina Tosi e Antonio Da Corte Vecchino per lo sforzo profuso nel gestire tutte le criticità che si sono man mano manifestate. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, un sentito ringraziamento all’attuale direttore generale Silvio Ascoli nonché alla suo predecessore Tiziana Merlino” conclude.

Soddisfazione per la firma è stata espressa anche dal sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli: Finale Ambiente ha acquistato il capannone. L’amministrazione ne è particolarmente orgogliosa. Punto di forza necessario per la crescita della Società partecipata e per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del servizio sul nostro territorio. Grande risultato conseguito, importante obiettivo raggiunto, grazie al grande contributo del C.d.A. di Finale Ambiente ed in particolare al costante impegno profuso dal presidente Fulvio Carzolio e da Maria Cristina Tosi. un ringraziamento anche all’attuale direttore Generale Silvio Ascoli e a Tiziana Merlino”.