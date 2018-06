Filadelli terzo alle selezioni, andrà ai Campionati europei

Albenga. Terza convocazione in azzurro per il nuotatore dell’Idea sport/Andrea Doria Andrea Filadelli, che a Castel Gandolfo ha conquistato un prezioso terzo posto alle prove di selezione per gli Europei juniores.

La prova maschile Under 17 si è svolta sulla distanza dei 7.500 metri e ha visto la vittoria di Davide Marchello (Aurelia nuoto Unicusano), davanti a Giovanni Asciolla (Alba Oriens Casandrino). Filadelli ha ceduto ai due che l’hanno preceduto solo allo sprint, staccato di soli due secondi dal vincitore.

“Un altro gran risultato di prestigio che valorizza ulteriormente non solo la continua crescita natatoria della società Idea sport, ma di tutto il movimento sportivo ingauno – spiega Renato Marchelli, responsabile tecnico del team – Grande soddisfazione per il giovane nuotatore di Cisano che per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia azzurra ad una manifestazione di alto livello”.

Il campionato europeo si disputerà a Eilat, in Israele, dal 6 all’8 settembre 2018.