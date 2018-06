Festa dell’albicocca a Valleggia, variazioni di servizio per i bus Tpl

Quiliano. Tpl Linea informa che, per consentire lo svolgimento della manifestazione “Albicocca di Valleggia …. Una Passione”, il 1° luglio, a partire dalle 6 e fino a termine servizio, verrà chiuso al traffico il centro di Valleggia nel Comune di Quiliano.

Per questo motivo gli autobus della linea 9 effettueranno i seguenti percorsi alternativi: direzione Quiliano percorso normale fino alla rotonda (Truffelli) – via Fratelli Cervi – via San Pietro (direzione fiume) – percorso normale; direzione Savona: via Fratelli Cervi – rotonda (Truffelli) – percorso normale; direzione Quiliano – Cimitero: percorso normale fino a via San Pietro – via Fratelli Cervi – inversione dalla rotonda (Truffelli) – via Fratelli Cervi – via San Pietro – percorso normale; direzione Savona – Cimitero: percorso normale – via Fratelli Cervi – inversione dalla rotonda (Truffelli) – via Fratelli Cervi – via San Pietro – percorso normale.

Per effettuare le operazioni di carico e scarico in direzione Quiliano – Savona, verranno istituite due fermate provvisorie nelle adiacenze del semaforo in via Fratelli Cervi.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.