Festa della Repubblica 2018, le celebrazioni nei comuni del savonese

Provincia. Arriva il 2 giugno, “Festa della Repubblica”, e i Comuni del savonese si apprestano a celebrare l’importante ricorrenza con eventi ed iniziative ad hoc. Vediamo il programma delle celebrazioni comune per comune.

A Savona a partire dalle 10 in piazza Sisto IV a Savona verrà celebrata la “Festa della Repubblica”. Nel corso dell’evento, cui prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, sarà data lettura del messaggio del presidente della Repubblica e verranno consegnate le medaglie d’onore concesse dal presidente della Repubblica alla memoria di tre cittadini deportati ed internati nei campi di concentramento. Riceveranno la medaglia d’onore i familiari di Stefano Abbate e Severino Molle, residenti a Savona, e di Felice Papetti. Durante la cerimonia verranno anche consegnate le onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a cittadini che si sono distinti per le benemerenze acquisite verso la nazione. Luigi Giovanni Viglione, residente a Cairo Montenotte, sarà insignito dell’onorificenza di Ufficiale. Riceveranno la benemerenza di Cavaliere Giuliano Astesiano, residente a Quiliano, l’ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Alassio Massimo Barla, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri tenente colonnello Dionisio De Masi, il comandante provincialde della Guardia di Finanza colonnello Giovanni Palma e Angelo Rizzo, residente a Cairo Montenotte. All’evento parteciperanno il complesso bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” e l’ensemble musicale dell’istituto comprensivo Savona 1 “Don Gallo”, in collaborazione con gli allievi de “Il Manipolo della Musica”. Interverrà anche la studentessa del liceo scientifico statale “O. Grassi” di Savona Virginia Minerdo.

Ad Albenga (in caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 9 giugno), previsto il raduno delle autorità in piazza Marconi alle 16,30; alle 17, saluto del sindaco e corteo in direzione Lungomare Cristoforo Colombo; alle 17,30 benedizione nuova lapide dedicata ai militari internati nei campi di concentramento e orazione ufficiale del professor Grande Ufficiale Pier Franco Quaglieni; alle 17,45, lancio dei paracadutisti.

A Loano prenderanno il via alle 9 con il raduno in piazza Italia. Il programma della giornata prevede, a seguire, l’omaggio e la posa di una corona ai piedi dei monumenti che ricordano i caduti loanesi di tutte le guerre. Alle 11.15 ci sarà l’adunata in piazza Italia e alle 11.30 inizierà la sfilata che toccherà via Doria, piazza Rocca, Lungomare Garassini-Garbarino. Seguirà, alle 11.45, il discorso del sindaco di Loano Luigi Pignocca presso il monumento ai caduti. Al termine, il corteo tornerà in piazza Italia. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione del Gruppo Alpini di Loano e del corpo bandistico di “Santa Maria Immacolata” di Loano.

A Pietra Ligure, ritrovo alle 10,30, in piazza Castello e distribuzione ai cittadini che ne faranno richiesta della bandiera della Repubblica Italiana – Benedizione delle bandiere e innalzamento del tricolore sul castello “Castrum Petrae”; alle 11, corteo delle Bandiere Tricolori, accompagnato dall’esecuzione di inni patriottici da parte della Banda Filarmonica Guido Moretti; alle 11,15, disposizione della corona d’alloro al Monumento dei Caduti; alle 11,30, in piazza Martiri della Libertà, saluto del sindaco Dario Valeriani, recita di poesie da parte degli studenti esecuzione degli inni musicali e delle preghiere di appartenenza dei rappresentanti delle Armi e dei Corpi di Polizia; innalzamento della Bandiera sul palazzo comunale. Alla cerimonia pietrese sarà presente anche il vicepresidente del Consiglio regionale Luigi De Vincenzi.

In occasione della Festa della Repubblica italiana, il Comune di Albisola Superiore onorerà la bandiera nazionale issando il tricolore sul colle del Castellaro, simbolo della città. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare sabato 2 giugno 2018, alle 11.30, con ritrovo presso il Monumento ai Caduti ai piedi della salita di San Nicolò. Gli Assessori alla Cultura, Giovanna Rolandi, e al Turismo, Luca Ottonello commentano: “Con grande piacere abbiamo avanzato questa idea raccogliendo un desiderio che la cittadinanza da tempo nutriva: quello di rivedere sventolare sul Castellaro una bandiera come in passato già accadeva in occasione però della festa del 1 Maggio con una valenza politica precisa e differente. Noi invece abbiamo pensato di riportare l’attenzione su un simbolo che accomuna tutta la comunità in un momento in cui lo scenario generale provoca una disaffezione pericolosa per le nostre radici e la nostra patria, e ritenendo che la festa della Repubblica fosse l’occasione migliore per celebrare la nostra bandiera nazionale issando il tricolore sul colle del Castellaro, percepito da tutti gli Albisolesi come un simbolo storico. Vogliamo ringraziare sentitamente i volontari della Protezione Civile AIB Albisola e il Gruppo Alpini per la partecipazione all’organizzazione di questa cerimonia.”

Spotorno. Per celebrare la Festa della Repubblica, il 2 giugno a Spotorno, la sezione ANPI locale e il Comune di Spotorno organizzano un concerto presso la sala Palace alle ore 21.00. Brani musicali di Rossini, Piazzolla, Briccialdi e Monti saranno eseguiti dal flautista Marcello Crocco e dai pianisti Massimiliano Pinna e Ivana Zincone. Nell’intervallo delle esecuzioni musicali saranno letti brevi commenti alla Costituzione dall’attuale Sindaco dei Ragazzi Ermira Kodra e dagli ex Sindaci sempre del Consiglio Comunale dei Ragazzi.Si ricorda che la Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana e si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946. La partecipazione al concerto celebrativo in Sala Palace è libera e gratuita.

Molte le iniziative in programma a Marmoreo, presso Casanova Lerrone, per la Festa della Repubblica: le celebrazioni ufficiali presso la stele, previste in mattinata insieme ad eventi teatrali e musicali con Pino Ronco, Claudio Denei, Davide e Alessandro De Muro, saranno precedute da un intenso programma di mostre curate dall’associazione Etra e Fondazione Tribaleglobale. In particolare, è stata allestita la mostra “100 anni di Felice Cascione” a cura dell’Archivio Fragalà; l’esposizione di utensili agricoli da Africa, Oceania, Nepal “Semplicemente Belli”. Verranno poi presentati i “Dialoghi Tribaliglobali” in cui le opere di Emilio Scanavino e Siep van den Berg, Jean Gaudiere Thor che dialogano con l’arte primaria. Sono poi previste due mostre monografiche su “Le Biro di Claudio Ruggeri alias Pintapiuma” ed i “Tessuti rituali Bushoong”. Le mostre saranno visitabili gratuitamente anche sabato dalle 11 alle 18 e domenica dalle 14 alle 18. IL 2 giugno alle 11.30 circa sarà presente il partigiano Leo, che ha custodito per oltre settant’anni la borsa di Felice Cascione, U Megu.

Iniziative e celebrazioni sono previste anche in altri comuni della provincia.