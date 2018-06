Provincia. Che spettacolo il fine settimana! Un sabato e una domenica da vivere su un palcoscenico: numerosissimi e tutti diversi, infatti, gli show in programma in questo weekend. Il teatro russo ad Albenga, l’esibizione di un coro giovanile e il cabaret ad Andora e la musica di un quartetto di tromboni a Loano arricchiscono il fitto calendario di eventi a metà tra le “quinte” e le “note”.

In mezzo a scenografie e sonorità si inserisce la Festa della Felicità di Castelvecchio, che ravviverà ancor di più i momenti di allegria di grandi e piccini. E se proprio questa guida non vi basta e volete sapere cos’altro potete fare, vedere e scoprire in provincia di Savona dovete assolutamente consultare la nostra consueta sezione IVG Life.

Albenga. I ragazzi del laboratorio di teatro dello YEPP portano in scena “Le Nozze” di Anton Čechov. L’associazione, in collaborazione con Kronoteatro, ha dato inizio a gennaio al laboratorio teatrale “è normale”, rivolto a giovani fra i 14 e i 28 anni, che si concluderà con gli spettacoli di sabato 9 e domenica 10 giugno, sempre alle 21, allo Spazio Bruno.

Il progetto mira all’integrazione di aspiranti attori amatoriali di età e background diversi che hanno trovato un punto di incontro nell’esperienza teatrale, pur essendo un terreno inesplorato prima d’ora per tutti loro. Tutto è avvenuto sotto la coordinazione e regia di Tommaso Bianco e la collaborazione tecnica di Alex Nesti, attori e cofondatori, assieme a Maurizio Sguotti di Kronoteatro, che ha sovrinteso la realizzazione dello spettacolo. Scenografia, costumi e trucco sono curati da Emanuela Borra.

In scena il risvolto grottesco di un pranzo di nozze in cui personaggi tra il mostruoso e il formale mettono in scena un gioco delle parti fatto di convenzioni, sotterfugi, piccoli scontri e falsità sociali. L’opera nata dalla penna del drammaturgo russo e scritta più di un secolo fa risulta ancora attuale e ben si sposa con gli sforzi e, a volte, le ingenuità di chi sale sul palco per la prima volta o quasi. Anche quando la logica si fa da parte e l’assurdo prende il sopravvento il meccanismo teatrale regge perché in fondo a teatro tutto “è normale”.

Sempre ad Albenga I Ragazzi del Sacro Cuore sono pronti a tornare anche quest’anno con lo storico e inimitabile spettacolo di musica, canzoni e sketch e tanta voglia di stare ancora insieme. Domenica 10 giugno alle ore 21 presso le Opere Parrocchiali del Sacro Cuore, con il patrocinio del Comune di Albenga, si terrà lo spettacolo di virtù, arte e divertimento che da oltre 50 anni appassiona grandi e piccini. Il titolo è “The Greatest Talent Show”.

Canzoni, scenette comiche e teatrali, balletti e tanto altro messi in scena sul grande palco da “artisti” di ogni età per un meritevole scopo benefico in sostegno alle attività parrocchiali.

Lo scorso anno furono un migliaio gli spettatori a godersi l’evento ma c’è da scommettere che anche quella di quest’anno sarà un’altra edizione di successo.

Andora. La bellissima Chiesa Santi Giacomo e Filippo di borgata Castello riapre al pubblico sabato 9 giugno alle ore 21 per il concerto del Coro Giovanile “Erio Tripodi” dal titolo “Il repertorio del Novecento: dalla ‘Ninna nanna’ al Jazz” con la speciale partecipazione del Coro Voci Bianche “San Giorgio” di Cervo (IM). L’esecuzione è diretta da Roberta Garrione e accompagnata al pianoforte da Massimo Dal Prà.

Il Coro “Erio Tripodi” appartiene alla fondazione creata in memoria del musicista, cantante e compositore, noto per aver realizzato in anni di appassionato collezionismo il Museo della Canzone, originale esposizione su vagoni del treno a Vallecrosia.

Sempre ad Andora domenica 10 giugno alle ore 21 al Parco delle Farfalle, si tiene la prima edizione di “MoMart Cabaret”, iniziativa di spettacolo e musica promossa dalla MoMart Guest House con l’associazione Devart, con la direzione artistica di Pierluigi Luise, in collaborazione con l’Osteria La Gassa d’Amante e il Bar La Fama e con il patrocinio del Comune di Andora.

Una serata dedicata alla comicità e al divertimento con Francesco Damiano, cabarettista di Zelig, che si esibirà con il suo nuovo spettacolo, seguito dalla musica di dj Logan. Nel parco saranno presenti due postazioni birra e una postazione per il food.

Nel corso dell’evento saranno consegnate anche due onorificenze: una targa alla Protezione Civile di Andora e una targa allo Sportello Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, che da anni si occupa di violenza sulle donne.

Domenica 10 giugno dalle ore 10 appuntamento a Castelvecchio di Rocca Barbena con la seconda edizione della Festa della Felicità. Quest’anno più che mai l’animatrice Piuma accompagnerà bambini, ragazzi e genitori in un’entusiasmante giornata di giochi e attività creative di grande impatto ma con l’obiettivo di stimolare tutto il pubblico a profonde e preziose riflessioni a cominciare dall’imparare la responsabilità nella quotidianità in modo autentico e creativo, per proseguire con il riconoscere i propri talenti e potenziali, volare oltre le proprie paure e infine a crearsi una vita meravigliosa.

A questo straordinario e unico laboratorio, che durerà tutta la giornata, sarà affiancato uno stand con professionisti che proporranno attività e metodi Montessori. Queste colonne della giornata avranno anche degni collaboratori di professione, dal truccabimbo al mandala gigante, dall’esperta di storie sugli alberi che porterà gli interessati in una passeggiata nella natura rivelando scoperte scientifiche e segreti preziosi al favoloso cantastorie.

La festa ospiterà la Street Band Forzano di Savona, che creerà la colonna sonora del pomeriggio, regalando ai presenti il loro talento prima di esplodere letteralmente coi colori e ricompattare il proprio bambino interiore.

Tutte le attività sono gratuite. Solo le bustine dei colori sarano in vendita, a 1 € a bustina, per chi vorrà partecipare al divertentissimo evento. Chi vorrà potrà consumare il pranzo nel giardino panoramico della Pro Loco, dove sarà disponibile un menù appetitoso, ecosostenibile con piatti, bicchieri e posate biodegradabili e… felice!

Erli. Sabato 9 e domenica 10 giugno la Pro Loco Val di Neva e il Comune di Erli organizzano la Sagra della Polenta Bianca e del Coniglio. Presso il campo sportivo, in area coperta, si potranno gustare polenta bianca al sugo di porri, polenta gialla al sugo di funghi, coniglio alla ligure, salsiccia, capocollo alla piastra, tomino alla griglia con pancetta, patate fritte (non surgelate) e dolci, il tutto accompagnato dalla musica dell’orchestra I Fox. Gli orari della sagra sono sabato dalle ore 19 e domenica dalle ore 12 e dalle ore 19.

Loano. Ultimo appuntamento con la settima edizione di “Giovani Concertisti”, il festival organizzato dall’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Cultura e Turismo. Domenica 10 giugno alle ore 21:15 a Palazzo Doria sarà protagonista il quartetto di tromboni Mascoulisse Quartet, composto da Emanuele Quaranta, Stefano Belotti, Alberto Pedretti e Davide Biglieni.

La formazione musicale nasce nel 2007 per volontà dei quattro musicisti, tutti diplomati in Trombone con il massimo dei voti presso i conservatori “Luca Marenzio” di Brescia e “Gaetano Donizetti” di Bergamo.

Negli anni ha preso parte a più di 400 concerti in importanti rassegne e festival in Italia, Europa e Stati Uniti, con programmi sempre innovativi e in formazione di quartetto, trio con l’ausilio di musica elettronica, o come solisti con orchestre e bande e in ottetto di tromboni.