Fede smarrita in Darsena a Savona, l’appello per ritrovare il proprietario

Savona. Un nostro lettore ha ritrovato ieri sera una fede nuziale a Savona, nella zona del porto e del Priamar, e si è rivolto a IVG per ritrovarne il proprietario.

“Ho considerato di scrivere a Voi per fare un appello sul vostro giornale in quanto tra i più letti della provincia – scrive – Mi piacerebbe davvero poter restituire l’anello al possessore in quanto, chiaramente è un oggetto che al di là del valore dello stesso, significa molto a livello affettivo”.

La foto in alto è, ovviamente, d’archivio. Per verificare l’identità del possessore si chiede di indicare la data del matrimonio impressa all’interno (non si tratta di una persona giovane). Gli interessati possono scrivere all’indirizzo comunicati@ivg.it per essere messi in contatto con il lettore in possesso dell’anello.