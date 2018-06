Fcd Borghetto 1968: si ripartirà ad agosto con mister Maurizio Carle

Borghetto Santo Spirito. Si è chiusa con un rompete le righe informale la stagione 2017/18 dell’Fcd Borghetto 1968. Allenatore, staff tecnico-dirigenziale e giocatori della prima squadra si sono salutati e dati appuntamento al prossimo mese di agosto.

Confermato senza dubbi mister Maurizio Carle, valore aggiunto tra molti valori forti, nonostante qualche inevitabile richiesta, conseguenza del brillante risultato sportivo ottenuto sul campo.

Poche settimane di pausa e poi, dal 1° di luglio, qualche giro d’orizzonte alla ricerca di pochissimi elementi, da inserire in un gruppo squadra coeso come non mai e potenzialmente considerato idoneo per la Prima Categoria, con particolare riferimento alla regola dei giovani.

Appuntamento alla stagione 2018/2019 e alla festa del 50 anni, compleanno della società, in programma a settembre.