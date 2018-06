Fbc Veloce 1910, porte aperte per i Pulcini 2008 e 2009

Savona. Dopo il riscontro positivo avuto con le porte aperte per Primi Calci e Piccoli Amici, tuttora in corso, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 luglio, dalle ore 17,30 alle ore 19, la società Fbc Veloce 1910, gratuitamente e senza alcun impegno, offre la possibilità a tutti i bambini nati nel 2008 e 2009 di venire a provare a giocare a calcio presso l’impianto sportivo di via Tissoni a Savona.

La prova dei potenziali Pulcini granata sarà seguita da un allenatore qualificato. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo veloce1910@gmail.com o telefonare al 3923165492.