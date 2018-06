Fausto Vassallo secondo nei Master Laser Radial

Momento d’oro per Fausto Vassallo della Zero Sailing Team, facente parte del Cn Andora. Al termine delle sei prove, disputate sempre da protagonista, si piazza al secondo posto nel Campionato Italiano Master per la classe Laser Radial che si è chiuso nel Circolo Italiano Velico Pietrabianca di Vada.

Soddisfazione anche per Nicolò Elena che termina 39° nella Kieler Woche 2018, ovvero il Campionato mondiale Laser Radial Assoluto tenutosi a Kiel in Germania. “Sono contento di ripetermi ormai tutte le settimane” dice il presidente del circolo di Andora, Pierangelo Morelli “i nostri atleti si continuano a distinguere a livelli nazionali ed internazionali. In Toscana il nostro Fausto ha ottenuto il meritato riconoscimento per l’impegno e la costanza che mette nei suoi allenamenti tutto l’anno. A Kiel ci sono state condizioni invernali che hanno messo a dura prova la condizione fisica di Nicolò che vale molto più del risultato ottenuto.” “Dopo gli adulti” continua Morelli “la settimana prossima partirà per Gdynia, in Polonia, Lorenzo Collo che parteciperà al Campionato mondiale laser under 21 nella classe 4.7.”