Estate, i genitori liguri spendono 160 euro a settimana per “intrattenere” i figli. E si stressano per le foto “perfette” sui social

Liguria. La scuola è finita da una settimana e tutti i bambini sono pronti ad appendere al chiodo libri e zaini per dedicarsi alle tanto attese vacanze estive. L’entusiasmo dei bambini però è inversamente proporzionale a quello dei genitori, che devono pensare a come gestire il tempo dei propri figli mentre loro sono ancora al lavoro.

Una ricerca di Groupon rivela infatti che più di 1 genitore ligure su 10 ha iniziato a preoccuparsi delle vacanze estive dei propri figli con almeno 6 mesi di anticipo, perché il 68% di loro è convinto che le vacanze a cui hanno pensato non siano all’altezza delle aspettative.

Tra i fattori principali che scatenano l’ansia dei genitori di non essere all’altezza delle aspettative dei figli ci sono i tanto amati/odiati social media: il 15% delle mamme e papà liguri dichiara di sentirsi sotto pressione ad ogni post sui social che raffigura l’estate perfetta. Per il 21% dei genitori, la pressione aumenta a dismisura quando i loro figli raccontano loro le attività che hanno visto fare dai loro amici sui social. Addirittura c’è un 19% di genitori liguri che dichiara di caricare solo le foto migliori e non quelle che sono l’effettivo ritratto della vita quotidiana.

Alle pressioni causate dai social media, si aggiungono poi i sensi di colpa dovuti dal poco tempo che i genitori hanno a disposizione per stare con i propri figli (57%), quelli causati dal tempo che i bambini passano davanti alla TV (34%) o al chiuso (32%) e quelli causati dalla mancanza di attività da fargli fare (21%). A parziale copertura del primo senso di colpa, il 39% dei genitori liguri ha tranquillamente ammesso di aver fatto finta di essere ammalato al lavoro per avere più tempo da trascorrere con i bambini.

Nel tentativo di alleviare questi sensi di colpa, 7 genitori liguri su 10 affermano di sopperire alle loro mancanze con regali per i figli. In particolare, le mamme sono più spendaccione rispetto ai papà quando si tratta di sensi di colpa da attenuare. In media, i genitori liguri spendono circa 160 euro a settimana per ogni bambino, posizionandosi sotto la media nazionale pari a circa 187 euro a settimana per ogni bambino. Principalmente, queste spese sono destinate a gite giornaliere a parchi tematici o cinema (45%), cene a base di pizza e hamburger (33%), sempre amati dai bambini, nuovi giocattoli (21%), gelati e caramelle (21%) e vestiti nuovi (14%).