Savona. In vista dell’estate si ripresenta come ogni anno il problema della carenza di sangue, con l’invito rivolto a tutti i donatori del savonese di andare a donare per avere scorte sufficienti: nei mesi estivi, infatti, i nostri ospedali vanno in “riserva”.

Per ovviare a questa problematica una occasione da non perdere è la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: a Savona, in Piazza Sisto, il 14 giugno, dalle 8 alle 12,30, è previsto un evento ad hoc: “Non fare mancare il tuo aiuto. Dona il sangue, condividi la vita”, lo slogan dell’iniziativa savonese che chiama a raccolta tutti i donatori della provincia.

Con la collaborazione dell’Avis provinciale è in programma una raccolta di sangue straordinaria con autoemoteca. “La giornata è organizzata proprio per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del dono” afferma l’Avis provinciale.

"Un gesto insostituibile che permette di salvare molte vite, di curare e fornire terapie e farmaci a numerosi malati.