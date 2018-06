Elezioni amministrative, seggi aperti solo domenica: ecco come si vota

Provincia. Con il “silenzio elettorale” scattato a mezzanotte scorsa è iniziata ufficialmente l’ultima fase della tornata elettorale che domani, domenica 10 giugno, porterà al rinnovo delle amministrazioni di molti Comuni italiani. Nel savonese si vota ad Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello.

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. Nella nostra provincia andranno al voto solo comuni con meno di 15 abitanti, perciò in caso di “pareggio” non sono previsti ballottaggi: è eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Circa le modalità di voto, nell’urna gli elettori si troveranno davanti una scheda su cui compare il nome di ciascun candidato sindaco con il simbolo della lista cui è associato. Si vota tracciando un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata. Non è previsto il voto disgiunto: tracciando un segno sul nome del candidato sindaco e uno su una lista non collegata, il voto sarà ritenuto nullo.

Accanto al simbolo delle liste saranno presenti una o due righe bianche, per il voto di preferenza (che non è obbligatorio). In tutti i comuni sopra i cinquemila abitanti sarà possibile dare due preferenze, purché a candidati di genere diverso, mentre nei comuni inferiori a cinquemila abitanti si può esprimere una sola preferenza.