Ponente. “Con grande soddisfazione il nostro movimento è riuscito a mettere a disposizione di liste civiche candidati sindaci e consiglieri che domenica sono riusciti ad ottenere un gran risultato. Il trionfo di Marco Melgrati (presidente del movimento) ad Alassio con la, probabile, entrata in giunta di 3 consiglieri iscritti al movimento e la netta vittoria di Francesco Dotta a Cengio sottolinea il gran lavoro svolto in questo anno dal movimento “Politica per Passione”. Lo afferma il movimento politico fondato da Marco Melgrati, neo sindaco di Alassio per la terza volta, che commenta i risultati elettorali delle amministrative nel savonese.

“Ascoltare il volere delle persone, cercare di portare rimedio ai problemi che ogni giorno devono convivere, scovare chi potrebbe essere “la punta di diamante” da presentare ai cittadini è e sarà sempre il nostro modo di operare”.

di 5 Galleria fotografica Il triplete di Marco Melgrati









“Volevamo ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizioni dei Nostri candidati sindaci ma soprattutto i cittadini di Alassio e Cengio i quali hanno voluto fortemente dare fiducia a due persone professionali e con la voglia di cambiamento che serve per rilanciare la loro amata città”.

E il movimento conclude: “Non vogliamo dimenticare anche coloro che dietro le quinte hanno dato una grande mano a questo ottimo risultato uno su tutti il nostro grafico Dife (De Felice Daniele) per la sua professionalità, disponibilità e per alcuni consigli utili che ci ha saputo dare durante la campagna elettorale alassina”.