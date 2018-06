Elezioni amministrative 2018 nel savonese: urne chiuse, affluenza del 62,44%

Savona. Urne chiuse nei sette comuni savonesi al voto per questa tornata di elezioni amministrative. Alle ore 23:00, l’affluenza complessiva ai seggi ha raggiunto il 62,44%. Nella precedente tornata elettorale, la percentuale era arrivata al 65,56%, quindi una lieve flessione della partecipazione degli elettori aventi diritto a queste elezioni comunali 2018.

Ecco i dati definitivi comune per comune:

ALASSIO: 62,50% (precedente: 63,72%)

CERIALE: 62,80% (precedente: 65,55%)

LAIGUEGLIA: 64,48% (precedente: 61,46%)

CARCARE: 67,10% (precedente: 71,95%)

CENGIO: 66,26% (precedente: 71,45%)

SASSELLO: 49,17% (precedente: 58,59%)

RIALTO: 45,85% (precedente: 51,37%)

Va precisato che, mentre quest’anno le elezioni amministrative sono state concentrate nella giornata odierna (domenica 10 giugno 2018), nel 2013 il voto era stato “spalmato” nel corso di due giornate: solo nel comune di Laigueglia si è registrato un incremento dell’affluenza alle urne rispetto alla precedente tornata elettorale.

Tutti i Comuni in questione vantano una popolazione con meno di 15 mila abitanti, perciò in caso di “pareggio” non sono previsti ballottaggi: sarà eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Ora in tutti i seggi dei sette comuni al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale sono iniziate le operazioni di spoglio.