Elezioni amministrative 2018 nel savonese: alle 19, affluenza del 50,68%

Savona. Alle 19, l’affluenza alle urne nei Comuni del savonese coinvolti nelle elezioni amministrative 2018 ha raggiunto quota 50,68%. Sette i Comuni al voto in Provincia di Savona: Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello. Nella precedente tornata elettorale 2013, la percentuale alla stessa ora (19) era arrivata al 38,15%.

Ecco i dati aggiornati, ma ancora parziali, Comune per Comune: Alassio 50,72% degli aventi diritto (contro il 35,52% delle ultime amministrative alassine); Carcare 54,11% (contro il 44,51% nella scorsa tornata); Cengio 54,89% (contro il 42,93% nel 2013); Ceriale 51,48% (36,76%); Laigueglia 53,78% (35,56%); Rialto 38,60% (31,70%); Sassello 36,53% (36,21%).

Si ricorda, però, che, mentre quest’anno le elezioni amministrative sono state concentrate nella giornata odierna (domenica 10 giugno 2018), nel 2013 il voto era stato “spalmato” nel corso di due giornate.

Tutti i Comuni del savonese dove sono in corso le elezioni, inoltre, vantano una popolazione con meno di 15mila abitanti, perciò in caso di “pareggio” non sono previsti ballottaggi: sarà eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.