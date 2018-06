Provincia. Dalle 7 di questa mattina e fino alle 23 sono aperte le urne per le elezioni amministrative 2018, che in Provincia di Savona hanno richiamato al voto i cittadini di 7 comuni: Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello.

E a votare, ovviamente, si sono presentati anche i rispettivi candidati sindaci dei Comuni coinvolti, che non hanno mancato di immortalare il momento.

di 7 Galleria fotografica Elezioni amministrative 2018, i candidati sindaco alle urne









Ad Alassio, sono cinque i candidati alla poltrona di sindaco: il primo cittadino uscente Enzo Canepa, Marco Melgrati, Giovanni Parascosso, Loretta Zavaroni e Aldo De Michelis.

A Carcare, invece, sono quattro: Alessandro Risso, Christian De Vecchi, Francesco Legario e Alessandro Lorenzi. Due i candidati a Cengio: Fabio Poggio e Francesco Dotta.

A Ceriale disputa a tre, tra Nicolangelo D’Acunto, Arturo Moreno e Luigi Romano (che non vota a Ceriale in quanto non residente).

Testa a testa a Laigueglia, con gli sfidanti Claudia Arduino e Roberto Sasso Del Verme (che non vota in quanto non residente).

Idem a Rialto, dove in corsa per la poltrona di sindaco ci sono due donne: Valentina Doglio e Stefania Marchese. “Doppietta”, infine, anche a Sassello, dove sono in corsa: il primo cittadino uscente Daniele Buschiazzo e Maurizio Bastonero.