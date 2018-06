Albisola Superiore. Questa sera, alle ore 20.45, ad Albisola Superiore presso il Circolo degli Alpini di corso Mazzini 42, si terrà un nuovo appuntamento del laboratorio programmatico “Albisola In Testa”; l’argomento della terza serata è la viabilità albisolese.

La conferenza dal titolo “Quali strategie, strumenti e progetti per la mobilità sostenibile nelle Albisole” si propone di discutere il tema del sistema della mobilità quale fattore decisivo per la qualità della vita e la ripresa economica delle Albisole e del Levante Savonese.

“Le sue criticità risultano – come fanno notare gli organizzatori – sempre più evidenti con il progressivo aumento del traffico, dell’inquinamento e del rumore, dell’incidentalità”.

“Occorre che questo tema sia posto al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale e degli altri attori istituzionali affinché siano predisposti gli strumenti atti a definire una visione integrata di un sistema della mobilità sostenibile riferita al porto e la logistica, al sistema autostradale e alla viabilità principale, al sistema ferroviario, al trasporto pubblico, alla mobilità lenta, le piste ciclabili e le isole pedonali”.

“In particolare dovranno essere codificati gli obbiettivi e indicate le azioni e i progetti per ciascuna di queste componenti, individuate le principali criticità e le rispettive soluzioni, sviluppati i progetti da finanziare e realizzare in cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, Comune, Provincia e Regione.”

All’iniziativa interverranno: arch. Antonio Schizzi (architetto urbanista, esperto di pianificazione territoriale e strategica, infrastrutture per la mobilità e i trasporti); ing. Riccardo Genova (preside CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari della regione Liguria, Docente in Ingegneria ed Economia dei Trasporti Università di Genova); dott. Valentino Zanin (presidente Tema Srl, laurea in urbanistica e master europeo in pianificazione territoriale presso Politecnico di Torino, esperto in Piani Urbani della mobilità sostenibile).

Introducono e moderano la serata: Luca Delbene e Andrea Toso (coordinatori laboratorio programmatico Albisola in Testa).