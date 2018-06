Elezione diretta del Capo dello Stato, point per la raccolta di firme di Fratelli d’Italia nel Savonese

Savona. A fronte degli ultimi accadimenti, il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha indetto per oggi e domani (3 giugno), una mobilitazione Nazionale per la raccolta firme per l’elezione diretta del Capo dello Stato.

Fratelli d’Italia di Savona si è attivata organizzando i seguenti point nel suo territorio: oggi dalle 10 alle 13 a Varazze in viale Nazioni unite; oggi e domani a Ceriale in Piazza della Vittoria dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

E ancora domani (3 giugno): a Savona in piazza Sisto IV, dalle 10 alle 13, ed Albissola in Piazza del Comune, alle 10 alle 13.

Nel Point di Savona ed Albissola sarà presente il Commissario Fratelli d’Italia di Savona Pierpaolo Pizzimbone.