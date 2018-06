Eletta Miss Andora 2018: è Alessia Marcianò

Andora. Alessia Marcianò è Miss Andora 2018. Andorese, ha 18 anni e frequenta la quinta classe del Liceo delle Scienze Applicate Vieusseux di Imperia. E’ stata eletta, ieri sera, nel corso dell’Andora Music on the Beach, la festa sulla spiaggia che ha visto esibirsi con grande successo di pubblico i rapper Shade e Fred de Palma.

Emozionata e felice per la vittoria per ora non pensa a un futuro nel mondo dello spettacolo anche se fra i suoi hobby c’è la danza. Dopo il diploma, vuole di iscriversi all’Università e per ora vuole solo godersi l’estate iniziata nel migliore dei modi.

Ieri sera, ad Andora, sono state consegnate anche le fasce di Miss eleganza che è andata a Gaia Squadrin, quella di Miss Sorriso conquistata da Alessia Isnardi. Applausi e consensi anche per Norma Viapiano e Federica Rossi.