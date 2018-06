Edoardo Rixi nominato sottosegretario, Vaccarezza: “La Liguria entra nel governo”

Regione. Anche il capogruppo di Forza Italia in Regione, Angelo Vaccarezza, si congratula con Edoardo Rixi per la sua nomina a sottosegretari alle infrastruture e ai trasporti del governo guidato dal premier Giuseppe Conte.

“Un traguardo raggiunto con studio, impegno e indubbie capacità – dice Vaccarezza – La Regione Liguria, snodo commerciale di importanza internazionale soffre di un deficit infrastrutturale ormai non più tollerabile, entra da oggi dalla porta principale in quello che è il panorama nazionale di un settore importantissimo per lo sviluppo del territorio”.

“Sono sicuro che Edo riuscirà a mettere a frutto le sue qualità per il bene del nostro paese, ma soprattutto per la nostra Regione”, conclude il capogruppo di Forza Italia.