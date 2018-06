Ecoturismo e valorizzazione del territorio: mostra e convegno a Finale Ligure

Finale Ligure. Una mostra ed un convegno sull’ecoturismo a Finale Ligure.

Attraverso le opere dell’architetto Paolo Scoglio, la mostra allestita nel II chiostro del Complesso di S. Caterina dal 13 al 27 giugno, ad ingresso libero, guiderà il visitatore lungo un percorso di conoscenza e consapevolezza delle potenzialità del territorio in chiave di ricettività eco-turistica: una esposizione dedicata al significato di Ecoturismo, applicato al territorio della Liguria, attraverso la scoperta delle più innovative Eco-Architetture destinate all’ospitalità, al relax, all’enogastronomia ed al wellness. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19 ed anche in orario serale in concomitanza di eventi musicali che si svolgono nel I chiostro.

Ecoturismo è, secondo la definizione dell’associazione omonima, ‘un modo di viaggiare responsabile in aree naturali, conservando l’ambiente in cui la comunità locale ospitante è direttamente coinvolta nel suo sviluppo e nella sua gestione, d in cui la maggior parte dei benefici restano alla comunità stessa’.

Una volta calato negli svariati scenari paesaggistici della Liguria, il visitatore potrà scoprire come l’architettura eco-sostenibile possa fornire i contenitori più adatti ad accogliere le proprie attività in termini di ospitalità, relax, enogastronomia e wellness. Si tratta di spazi minimali in simbiosi con la natura, spazi artificiali nomadi, in rapida trasformabilità, modulari, aggregabili ed implementabili nel tempo con l’evoluzione dei comportamenti, facili da installare e disinstallare, ad impronta zero sul territorio. Essi ricorrono a materiali di derivazione naturale e funzionano come dispositivi regolati da softwares semplici ma ‘smart’, in grado di migliorarne e controllarne l’efficienza nel tempo, gestendo i periodi di utilizzo e quelli di inutilizzo, interconnettendo le unità in ‘smart grids’ digitali che le facciano funzionare come eco- sistemi e non solo come semplici ‘villaggi’, scollegando le unità stesse dalle reti convenzionali con l’obiettivo di una totale autarchia energetica a favore di tutte le fonti rinnovabili prelevate ‘on-site’.

Non si parla soltanto di Eco-resorts ma anche di Eco-camps, ovvero una declinazione innovativa di glamping per eco-turisti con necessità di sosta ancora più dinamiche. L’Eco-camp è un’infrastruttura eco-sostenibile che consente di portare ovunque il campeggio con le tende sospese: tra gli alberi, sulle tipiche fasce liguri, sulla riva del mare. L’Ecoturista può disporre della propria tenda oppure noleggiarla in situ, consultando su un’apposita APP online la disponibilità dei posti tenda: l’Eco-camp costituirà l’architettura dell’aggregazione delle tende, fornendo gli spazi comuni e quelli di servizio: il tutto, con una velocità di espansione o di contrazione pressochè quotidiana in base alla domanda contingente di ospitalità.

La mostra si conclude con una proposta progettuale regalata dall’architetto Paolo Scoglio al Paesaggio ospitante: il luogo prescelto sarà un bellissimo sito naturale della Liguria. Con questi intenti, le Architetture in simbiosi con la Natura potranno davvero costituire la sintesi e la successiva proposizione di un nuovo modo di concepire l’insediamento umano per l’Ecoturismo, temporaneo, eco-simbiotico, a reversibilità totale: un modo intelligente e sano di fare business e generare sviluppo per il futuro del nostro Paese.

E giovedì 21 giugno, a partire dalle ore 15:30, Finalborgo ospiterà un convegno dal titolo “Ecoturismo e microricettivita’ per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo nelle aree agricolo-naturalistiche”, nell’ambito della mostra allestita dal 13 al 27 giugno nel II Chiostro “Architetture per l’Ecoturismo in Liguria”.

Il programma prevede l’introduzione del sindaco Ugo Frascherelli.

A seguire alle ore 16.00: Ecoturismo e turismo rurale: importante opportunità per la valorizzazione del territorio a cura dell’Architetto Marinella Orso, assessore all’urbanistica di Finale Ligure.

16.15 : Agricoltura multifunzionale eturismo rurale Dottoressa Silvia Scaramuzzi – Ricercatore Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali – GESAAF

16.45 : Architettura per l’eco-turismo – Architetto Paolo Scoglio – Docente di Composizione Architettonica, Tecnologia, Architettura degli Interni ed Allestimento al Politecnico di Torino

17.15 : Il Legno, un materiale da costruzione eco-sostenibile – F. Ing. Norbert Rauch – Geschäftsentwicklung – Business Development Rubner house AG s.p.a.

18.00 : Olivicoltura, paesaggio terrazzato e contenimento del rischio idrogeologico – Domenico Ruffino – Imprenditore

18.45 : Una proposta normativa per la microricettività ecosostenibile – Architetto Marinella Orso –Assessore all’urbanistica di Finale Ligure

19.00 : Dibattito e chiusura dei lavori

Moderatore: Professor Giovanni Murialdo – presidente Museo Archeologico del Finalese.