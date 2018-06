Due manifestazioni sportive nel weekend, ecco i provvedimenti di chiusura delle strade

Savona. Provvedimenti di chiusura di alcune strade comunicate dalla Prefettura di Savona in relazione a due manifestazioni sportive: il 30 giugno, per l’evento “Primo Trofeo Monte Cucco Skiroll”, una gara sprint con percorso fisso ripetitivo, con partenza da Alberola alle ore 16.00 circa ed arrivo nella medesima località alle ore 20.00, è prevista la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strade interessati dal percorso. La chiusura della circolazione riguarderà la strada provinciale n. 31 “Urbe – Piampaludo – La Carta”, nel Comune di Sassello, tra la progressiva Km 8+500 alla progressiva Km 9+000, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 circa (su percorso fisso e ripetitivo).

L’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica; inoltre l’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione.

E ancora, per la manifestazione podistica denominata “La Corsa della Corona”, in programma sempre il giorno 30 giugno, , con partenza da Finalborgo alle ore 13.00 circa ed arrivo nella medesima località alle ore 1.00. Il percorso di gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Balestrino, Bardineto, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Calizzano, Finale Ligure, Loano, Magliolo, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo.

E’ disposta la sospensione della circolazione in occasione della competizione sportiva agonistica podistica di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia dalle ore 13.00 alle ore 13.25 per circa 4,5 km sulla Sp n. 17 da Finalborgo a Calice Ligure, nel tratto iniziale della competizione, lungo il percorso della gara sopraindicata.

L’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi e dovrà comunque, ai sensi della nota della Questura sopra indicata, assicurare con adeguato numero di proprio personale la vigilanza lungo tutto il percorso.

L’organizzazione dovrà provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui poter deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione.