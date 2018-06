Due libri per… chi vuole imparare a ricominciare e chi ha bisogno di evadere

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI VUOLE IMPARARE A RICOMINCIARE

Titolo: Eleanor Oliphant sta benissimo

Autore: Gail Honeyman

Editore: Garzanti

Anno: 2018

Pagine: 352

Prezzo: 17,90 Euro

LA NOSTRA OPINIONE: Eleanor Oliphant è un personaggio che non ti lascia indifferente. Vi conquisterà il cuore e la mente. Questo è uno di quei romanzi per cui vale la pena fare le ore piccole di notte e che poi vi pentirete di averlo già finito. Gail Honeyman ci trascina nella vita, apparentemente abitudinaria di Eleanor, una vita quasi noiosa ma che in ogni capitolo c’è un qualcosa in più che ti spinge a continuare, ti incuriosisce e ti fa affezionare alla protagonista quasi come fosse diventata un’amica. Chi di noi qualche volta si è sentito solo? Chi di noi dice di stare bene anche quando dentro di sé non è così? Chi di noi a volta si costruisce un proprio mondo come scudo dai veri problemi che lo aspettano fuori? Con una scrittura delicata ma avvincente, non cadendo mai nel banale o scontato e a volte con chiave ironica l’autrice tocca temi importantissimi e drammatici in cui ognuno di noi ci si può ritrovare aiutando a riflettere sulle proprie vite. Un romanzo che tutti dovrebbero imparare a leggere.

CITAZIONE: “Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: benissimo. Perché oggi è successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita. E questo ha cambiato ogni cosa. D’improvviso, ho scoperto che il mondo segue delle regole che non conosco. Che gli altri non hanno le mie stesse paure, e non cercano a ogni istante di dimenticare il passato. Forse il ‘tutto’ che credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora di imparare davvero a stare bene. Anzi: benissimo.”

CONSIGLIATO: A CHI HA BISOGNO DI EVADERE

Titolo: Con i piedi ben piantati sulle nuvole

Autore: Andrea Scanzi

Editore: Rizzoli

Anno: 2018

Pagine: 190

Prezzo: 18 Euro

LA NOSTRA OPINIONE: Un libro per riscoprire un’ Italia insolita, non vuole essere una guida, ma stuzzicare la curiosità del lettore ad approfondire i piacere della nostra terra. Scanzi inizia e termina il racconto ad Arezzo, paese dove è nato, per rimarcare il concetto di quanto siano importanti le origini. Quando si viaggia è fondamentale non perdersi, dimenticando le proprie radici, la propria casa, la propria famiglia. In ogni capitolo troviamo un riferimento ad una colonna sonora o una serie televisiva per incuriosire il lettore ad andare oltre e ogni racconto non si conclude davvero, ti lascia in sospeso quasi per dare al lettore la possibilità di immaginarne la continuazione. Abbiamo avuto modo di incontrare Andrea Scanzi e gli abbiamo chiesto il motivo per cui non ci sono foto che raccontino il suo viaggio. Lui ci ha spiegato che si è trattato di una sua scelta, in questo modo solo le parole entrano nella testa del “viaggiatore”, che è libero di immaginare, grazie alle sue descrizione, come possa essere il posto narrato.

CITAZIONE: “C’è chi va dallo psicologo, chi al poligono a sparare, chi scrive sulla bacheca di Salvini. E poi c’è chi, per ordinare i propri pensieri, parte.”

