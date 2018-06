Due libri per… i temerari e chi ama sperimentare

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO AI TEMERARI

Titolo: Quello che rimane

Autrice: Paula Fox

Editore: Fazi Editore

Pagine: 206

Prezzo: Euro 16,50

“Protagonisti disperati” (titolo originale del libro) sono i Bentwood, coniugi di mezz’età che vivono a New York alla fine degli anni Sessanta. Senza figli, senza più molto da dirsi, affrontano la routine quotidiana senza slanci. Un giorno, però, un gatto randagio spezza il meccanismo e, nell’arco di un fine settimana, dovranno affrontare una situazione preoccupante. Tale imprevisto condurrà ciascuno di loro a rivedere il proprio rapporto con l’altro e, più in generale, con il resto del mondo. Un romanzo da leggere e rileggere, in grado di sorprendere ogni volta per la compresenza di vari piani di lettura.

Frasi che ci hanno colpito: “La vita era stata tenera per così tanto tempo, senza spigoli e soffice, e ora, ecco qui in tutta la sua superficiale banalità e nel suo orrore sommerso questo avvenimento idiota – provocato da lei stessa – questo poco dignitoso confronto con l’essere mortale”.

CONSIGLIATO A CHI AMA SPERIMENTARE

Titolo: Non dire notte

Autore: Amos Oz

Editore: Feltrinelli Editore

Pagine: 202

Prezzo: Euro 8,00

Al di là di ogni silenzio, di ogni differenza, ci sono scelte sagge di riflessione e conciliazione. Questo è ciò che ci trasmette e ci insegna questo romanzo breve a due voci. In questo racconto si sente emergere forte lo spirito ebraico che si pone vecchie e nuove domande irrisolte. Il piacere della lettura è costituito dalla prosa e dallo stile delicato e leggero in una situazione in cui il torpore degli eventi, pochi e scarni, è la sola tensione narrativa che, dosata e ricercata in ogni riga, scorre guidata da mano maestra arricchita qua e là da varie piccole circolarità accostate a brevi aneddoti, tra cui una quello da cui è tratto il titolo. A tratti ironico, a tratti drammatico questo libro di Oz non è indicato per gli amanti di azione e intrighi.

Frasi che ci hanno colpito: “L’unica via per aiutarla è non cercare di aiutarla. Solo diventare piccoli. Congelarsi. Confondersi con il muro. Fermi. Davvero la finestra c’è ed è rimasta aperta? Davvero spero che voli fuori? Oppure sto in agguato, fermo, la fisso dal buio con gli occhi pietrificati, in attesa che crolli sfinita. Allora potrò piegarmi e prendermi cura di lei come all’inizio. Sin dall’inizio.”

“La quinta di copertina” è la rubrica per gli appassionati di lettura, ogni venerdì due libri consigliati da “La Compagnia dei Lettori”: clicca qui per leggere tutti gli articoli