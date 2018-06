Due libri per… chi non teme il dubbio e per i precari

La Compagnia dei Lettori è un gruppo nato allo scopo di leggere e parlare di libri condividendo emozioni e riflessioni scaturite da una passione comune. Si riunisce ogni primo martedì del mese alla Feltrinelli di Savona.

Chi desidera partecipare agli incontri, può scrivere a lacompagniadeilettori@gmail.com. In questa rubrica, ogni venerdì, verranno consigliati due libri ad altrettante “categorie” di lettori.

CONSIGLIATO A CHI NON TEME IL DUBBIO

Titolo: Lettera a un bambino mai nato

Autore: Oriana Fallaci

Editore: Rizzoli

Pagine: 131

Prezzo: Euro 10,00

“L’idea fiorì da un’idea personale. Il racconto dalla fantasia. Non sono io la donna del libro. Tutt’al più le assomiglio, come può assomigliarle qualsiasi donna del nostro tempo che vive sola e che lavora e che pensa”. Una Fallaci inedita e umana in questo racconto commovente che vuole rappresentare l’emblema di un rapporto indissolubile che si crea tra la madre e il proprio figlio quando è ancora in grembo. Con una scrittura pulita e un linguaggio essenziale la Fallaci descrive una donna piena di dubbi e paure che si interroga come potrà affrontare una gravidanza da sola ma, soprattutto, su come crescere un bambino in questo mondo e se a lui piacerà davvero questa vita oppure arriverà a rinfacciargliela. Un monologo struggente e coraggioso che ti porta a riflettere.

Frasi che ci hanno colpito: “Stanotte ho saputo che c’eri: una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio e d’un tratto , in quel buio, s’è acceso un lampo di certezza: si c’eri. Esistevi. È stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata. Mi si è fermato il cuore. E quando ha ripreso a battere con tonfi sordi, cannonate di sbalordimento, mi sono accorta di precipitare in un pozzo dove tutto era incerto e terrorizzante. Ora eccomi qui, chiusa a chiave dentro una paura che mi bagna il volto, i capelli, i pensieri. E in essa mi perdo”.

CONSIGLIATO AI PRECARI08

Titolo: Vittoria

Autore: Barbara Fiorio

Editore: Feltrinelli

Pagine: 267

Prezzo: 18,60 euro

Vittoria non crede nella spiritualità dei manuali, negli aforismi da calamite e soprattutto non crede nei cartomanti. Si ritrova a quarantasei anni senza compagno, senza lavoro a soccorrerla arriva un aiuto inatteso, sotto forma di un mazzo di tarocchi che suo malgrado, e nonostante il suo scetticismo, scopre di saper leggere con imprevedibile talento. E’ un libro positivo, che insegna a non mollare, quando ormai, pensiamo erroneamente che non ci sia una soluzione, una via d’uscita. La vita ci sorprende sempre, da un giorno all’altro potremmo infatti scoprire una nuova strada da seguire, una via che pensavamo non fosse possibile intraprendere e che, invece, risulta essere la nostra salvezza.

Frasi che ci hanno colpito: “Giudizi, cumuli di giudizi, che ti si appiccicano addosso. E che a volte ti appiccichi da sola”.

