Divertimento e comicità all’Arena del Mare con la rassegna “Ridere d’agosto… ma anche prima”

Genova. L'”EstateSpettacolo” del Porto Antico arriva quest’anno alla sua diciannovesima edizione e conferma l’offerta di spettacoli più varia, articolata e completa dell’estate. Con un cartellone che va dalla metà di giugno e arriva alla fine del mese di agosto la rassegna quest’anno arricchisce la sua programmazione anche dal punto di vista qualitativo.

I grandi spettacoli la faranno da padroni nello spazio mozzafiato dell’Arena del Mare, il teatro all’aperto affacciato direttamente sul mare, sul quale si alterneranno artisti che garantiscono emozioni per ogni pubblico.

La comicità irresistibile dei Bruciabaracche, la “banda comica” più affiatata di sempre, approda al grande palcoscenico dell’Arena del Mare per la rassegna “Ridere d’agosto… ma anche prima”, affrontando così la sfida di uno spazio da ben 5mila spettatori, con l’ironia travolgente che la contraddistingue da sempre. Imperdibili gli altri appuntamenti presentati da “Ridere d’agosto… ma anche prima”, tra cui quelli con il Comedy Ring, Antonio Ornano e soprattutto il “beniamino” di casa Tullio Solenghi.

È iniziata come una scommessa o poco più ed è diventata una delle location più affollate e richieste: l’Isola delle Chiatte per l'”EstateSpettacolo” si trasforma in un teatro galleggiante, uno spazio letteralmente sospeso tra mare e cielo sul quale verranno rappresentati spettacoli teatrali di assoluta suggestione.

Genova Porto Antico “EstateSpettacolo” è un’iniziativa per la città di Porto Antico di Genova S.p.A. (programmi e aggiornamenti sul sito web www.portoantico.it).

Ecco il programma completo di “Ridere d’agosto ma anche prima”:

Giovedì 12 luglio Porto Antico – Piazza delle Feste

COMEDY RING

Una scoppiettante serata di divertimento con i comici più famosi dalle trasmissioni di Zelig, Colorado, Camera Caffè, Eccezionale Veramente. Unica data in esclusiva per la Liguria.

Venerdì 13 luglio Porto Antico – Piazza delle Feste

ANTONIO ORNANO

“HORNY”

Un monologo irriverente e spietato sui piccoli e grandi meccanismi della nostra vita sociale, ma anche una esilarante confessione a cuore aperto davanti al pubblico, visto come un gruppo di auto aiuto con cui condividere debolezze, frustrazioni, ossessioni.

Giovedì 26 luglio Porto Antico – Piazza delle Feste

TULLIO SOLENGHI

“DECAMERON” – Un racconto italiano in tempo di peste

progetto e regia Sergio Maifredi

Uno spettacolo davvero per tutti, divertente e raffinato in cui Solenghi propone alcune delle più note novelle di Boccaccio e restituisce allo spettatore la lingua originale rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo.

Giovedì 2 agosto Porto Antico – Arena del Mare

BRUCIABARACCHE

Una irresistibile jam session della risata, con grandi comici provenienti dalla “scuola genovese”. Uno show, sempre diverso, dove si alternano personaggi già collaudati in TV e nuove performance, in un continuo interscambio di comicità

All’Isola delle Chiatte tanti spettacoli per famiglie:

Sabato 30 giugno Porto Antico – Isola delle chiatte

“FANTAGHIRO’”

la leggendaria eroina medievale, la ragazza che combatte travestita da uomo, fu raccontata anche da Italo Calvino e, pochi lo sanno, ha origini liguri!

Giovedì 5 luglio Porto Antico – Isola delle chiatte

“ALLA RICERCA DI PETER PAN”

I personaggi della storia di Barrie si trovano in difficoltà: Peter è sparito e, con la complicità dei bambini dovranno trovarlo, pena la perdita della loro identità.

Martedì 11 luglio Porto Antico – Isola delle chiatte

“PIERINO E IL LUPO!”

Un’originale interpretazione della fiaba di Pierino e il lupo, dove trionfa il nuovo e l’inesplorato a dispetto delle regole: “Pierino, non uscire dal giardino!” è l’imposizione del nonno, ma Pierino non ci sta.

Ingesso Porto Antico € 18 / ridotto € 15

Sezione bambini € 7