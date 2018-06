Dinghy 12′, successo di Samele Acquaviva al Trofeo Città di Finale Ligure

Finale Ligure. Sabato 2 giugno la classe Dinghy 12′ si è ritrovata per il Trofeo Città di Finale Ligure. Dieci i presenti, con barche e carrelli sul piazzale del porticciolo, molto comodo a ridosso dello scivolo.

Fa caldo ma manca il vento; intelligenza a terra e partenza ritardata sino alle 13,30. Esce una brezza leggera da Sud e si esce, viene posizionato il campo e si svolge la prima prova. In testa sino dall’inizio Giacomo Giribaldi, seguito da Aldo Angelo Samele Acquaviva ed Emanuele Tua.

Si parte per la seconda prova che viene ridotta alla fine del primo giro per calo del vento. Primo Samele Acquaviva, secondo Tua e terzo Fabio Pardelli. Si rientra e ci si rifocilla sotto il gazebo del circolo.

Domenica mattina partenza programmata per le 10, nella speranza di fare presto, ma inutilmente. Si resta a terra sino alle 13, poi si alza un po’ di brezza da Sud-Est, si esce e si parte per la terza prova. Arrivati con fatica alla boa di bolina, c’è l’annullamento. Si torna alla partenza ma giustamente il comitato manda tutti a terra: il vento non salirà più sino a sera.

Si caricano le barche sui carrelli e nella sede del Circolo Nautico del Finale si fa la premiazione. La classifica finale vede al primo posto Aldo Angelo Samele Acquaviva (LNI Santa Margherita Ligure) con 3, secondo Emanuele Tua (CN Cavo) con 5, terzo Giacomo Giribaldi (YC Imperia) con 7, quarto Fabio Pardelli (YC Italiano) con 7, quinto Alessandro Pedone (YC Italiano) con 9, sesto Gin Gazzoli (Santa Margherita Ligure) con 11. Settimo e primo dei Master e Classici Francesco Damonte (CV Cogoleto) con 16. Seguono Furio Francesia, Flavio Lorenzi, Stefano Rosso.

“Ringraziamo il Circolo Nautico del Finale del presidente Casanova, che ci ospita sempre con entusiasmo, meritandosi una partecipazione più consistente, ed il comitato che ha saputo sfruttare al meglio il vento un po’ avaro in questo fine settimana” dichiara Fabio Pardelli, a nome dei partecipanti.