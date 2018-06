Come difendersi da truffe e raggiri, iniziativa della Cgil savonese in Sala Rossa

Savona. “Non ci casco! Difendersi da truffe e raggiri” è il titolo dell’iniziativa pubblica promossa dalla Camera del Lavoro e dal Sindacato Pensionati Spi Cgil che si terrà domani venerdì 22 giugno, alle ore 16.00, presso la Sala Rossa del Palazzo Comunale in piazza Sisto IV, a cui parteciperanno il Questore di Savona ed il Sindaco di Savona, Comune che ha patrocinato l’evento.

Un’iniziativa, spiegano i Segretari Generali della Cgil e dello Spi Cgil di Savona – Andrea Pasa e Fausto Dabove, organizzata insieme al Sindacato Lavoratori Polizia, all’Auser ed alla Federconsumatori per parlare del problema delle truffe, raggiri ed altri eventi simili che possono colpire in particolare le persone anziane, ma che riguardano anche le altre fasce d’età.

L’obiettivo è quello di cercare di aumentare anche con semplici accorgimenti la capacità di autodifesa contro questi eventi e far comprendere come, nel malaugurato caso in cui ci si trovi ad esserne vittime, non ci si debba rinchiudere in se stessi e nell’insicurezza ma piuttosto rivolgersi tempestivamente a chi dal territorio può fornire aiuto ed assistenza.

A cura dello Spi Cgil verrà distribuito l’opuscolo “Non ci casco! Piccolo manuale di autodifesa da truffe e raggiri.”