Savona. Ancora una segnalazione di degrado urbano a Savona. Arriva da una cittadina residente nella zona di via Pisa (quartiere di Villapiana).

“Voglio denunciare una situazione di degrado che ormai va avanti da parecchio tempo. In seguito ai lavori che si stanno svolgendo tra via Oxilia e via Mentana, i bidoni dei rifiuti sono stati posizionati direttamente davanti ai portoni, ma il fatto è che non vengono mai svuotati” ci scrive la nostra lettrice.

“I rifiuti sono dappertutto ed emanano un odore a dir poco nauseante. Oltretutto non si può più usufruire del marciapiedi al lato della ferrovia a causa delle foglie che intralciano il passaggio. In pratica sembra di vivere in una foresta e in una discarica” conclude la cittadina savonese.