Danzeria, giovedì il saggio al palasport di Quiliano

Quiliano. “Valigia”, intesa come “contenitore di sogni, viaggi ed emozioni”. È il titolo del saggio di fine anno che giovedì 28 giugno vedrà protagonisti, al palazzetto dello sport di Quiliano, insegnanti e allievi dell’Asd Danzeria di via Bartoli a Savona.

Uno spettacolo di ballo e danza, che vedrà esibirsi 141 soci e allievi dell’Asd Danzeria, preparati nel corso dell’anno da 19 insegnanti. Il saggio, che per l’associazione sportiva di via Bartoli a Savona, arriva quest’anno alla dodicesima edizione, è in programma giovedì 28 giugno, con inizio alle ore 21, al palazzetto dello sport di Quiliano.

Si intitola semplicemente “Valigia” ed è, nelle intenzioni dei promotori, una sorta di contenitore, dentro il quale hanno il diritto di soggiornare sogni, viaggi ed emozioni. Alla Danzeria spiegano così il titolo della serata: “In una valigia ammucchiamo vestiti, scarpe e speranze. A volte, invece, le riempiamo di ricordi, di emozioni mai sopite, di volti mai dimenticati. Ci accompagnano in viaggi e scoperte e ci riportano alle nostre radici. Una nuova esperienza, il trucco di un mago, musica, strette di mano, paesaggi sognati e danze sfrenate”.

La serata si svilupperà attraverso svariate tipologie di danza, dal classico al moderno, dal caraibico all’hip hop, dal coreografico alla kizomba, dalla zumba allo swing. Lo staff di insegnanti e coreografi è composto da Davide Riccardi, Nicola Gareri, Simona Sguerso, Hazely Abreu, Carlo Grasso, Arianna Gallini, Veronica Rossi, Michela Magistrati, Max Savatteri, Simone Paulli, Valeria Chiara Puppo, Eleonora Briatore, Marta Bove, Giorgia Saettone, Mattia Di Vairo, Jonathan Vitale, Ilaria Bagno, Davide Serini ed Erika Baruzzi.

Una parte dell’incasso della serata sarà devoluta all’Adso, Associazione down Savona onlus, ben inserita all’interno della Danzeria e i cui ragazzi saranno tra i protagonisti del saggio.