Danza paralimpica: Chiara Bruzzese ed Enrico Gazzola primeggiano al Polish Open

Finale Ligure. Ottimi risultati per gli atleti paralimpici della Fids che nel weekend scorso, guidati dal consigliere federale Michelangelo Buonarrivo, hanno brillato per bravura, tecnica e agonismo nell’appuntamento sportivo con il Para Dance Sport Polish Open in Polonia. L’obiettivo principale è stato quello di aumentare il loro ranking mondiale in vista World Para Dance Sport European Championships che si terrà, sempre in Polonia, dal 9 all’11 novembre.

Sotto le insegne sportive dell’International Paralympic Committee Wheelchair Dance Sport gli azzurri si sono distinti sia nei singoli, sia nel duo sia nella combinata e in tutte le discipline in gara: Standard, Danze Latino Americane e nel Freestyle Show Dance.

Il miglior risultato l’hanno ottenuto Chiara Bruzzese, all’esordio sportivo in campo internazionale, ed Enrico Gazzola che si sono classificati primi nel Freestyle duo Class 1. Terzo posto per la coppia Sara Greotti e Ibrahim Tarek nel Freestyle Combi Class 2. Un bellissimo quarto posto è stato raggiunto nelle danze Latino Americane Combi Class 2, da Linda Galeotti e Leonardo Batani.

Un quinto e un settimo posto, invece, nel Freestyle single woman Class 2 per Mariangela Correale e Noemi Cibelli. Per Piera Monica Favini e Massimo Calò un sesto posto nella Combinata Class 1 di Freestyle. Terzo posto invece per Enrico Gazzola single Class 2 di Freestyle. Sesta Chiara Bruzzese nel single Class 1.

Risultati più che soddisfacenti anche nelle discipline Standard dove Giulio Matassa (anch’egli all’esordio internazionale) e Laura Del Sere si sono classificati sesti nella Combinata Class2, mentre la coppia Linda Galeotti e Leonardo Batani ha ottenuto una settima posizione. Sesto posto nella Combinata Class 1 discipline Standard per Piera Monica Favini e Massimo Calò.