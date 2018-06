Dalla Regione 170 mila euro per il ripristino dei sentieri danneggiati dal gelo nei parchi liguri

Regione. Ben 170 mila euro in arrivo per il rispristino dei sentieri dei parchi e dell’Alta via dei Monti liguri, colpiti questo inverno, in particolare tra il 10 e l’11 dicembre, da un’intensa ondata di gelo. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta del presidente Giovanni Toti e dell’assessore ai parchi Stefano Mai.

“Dopo l’appello lanciato dai Parchi regionali della Liguria– spiega l’assessore Mai – ci siamo subito attivati per individuare le risorse necessarie al ripristino dei percorsi colpiti dalla galaverna. Grazie alla sensibilità dimostrata dal presidente Toti, a pochi mesi di distanza, siamo riusciti a reperire, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, i circa 170 mila euro necessari, indispensabili per il ripristino delle tratte sentieristiche danneggiate, un patrimonio preziosissimo dal punto di vista naturalistico e turistico”.

Le zone più colpite erano risultate le province di Genova e Savona sul percorso dell’Alta Via dei Monti Liguri, nei territori dei parchi del Beigua, dell’Antola e dell’Aveto, dove molti tratti sono diventati impraticabili. Dei 170mila euro: 48 mila sono destinati al Parco dell’Aveto, 32 mila al Parco dell’Antola, 33.600 al parco del Beigua, 48 mila al Parco di Portofino e 8 mila euro al giardino botanico di Prato Rondanino.