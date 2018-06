Dal Priamar alla Virtus Entella: Tomas Svietkin giocherà con i biancocelesti chiavaresi

Savona. Tomas Svietkin, classe 2008, cresciuto nel Priamar 1942 Liguria, ha compiuto il grande salto, approdando alla Virtus Entella.

Il talentuoso esterno, seguito da altre società professionistiche, dalla prossima stagione giocherà per i colori biancocelesti; il sodalizio chiavarese, che con la sua prima squadra milita in Serie C, vanta uno dei settori giovanili meglio attrezzati di tutta la Liguria.

Per i mister savonesi Luca Fiorio e Alessio Bisio una grande soddisfazione per il cammino di Tomas, così come per tutti i bambini che con i loro risultati e progressi stanno regalando numerose gioie alla società rossoblù.