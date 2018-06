D’Acunto (Lista Uniti per cambiare): “La Fasano assessore esterno con me? Fantascienza”

Ceriale. “Apprendo ora che l’ex assessore al turismo Marinella Fasano mi invita a desistere dal diffondere la notizia che la vedrebbe impegnata come assessore esterno nell’eventuale giunta a mia guida. Verso di lei nutro rispetto e simpatia, nonché vivo apprezzamento per come ha gestito le manifestazioni turistiche di Ceriale. Mi dispiace però essere costretto a smentire categoricamente le voci circa un presunto accordo che avrei diffuso ad arte e mi chiedo da chi abbia appreso una notizia tanto balzana”.

E’ arrivata a stretto giro la risposta del candidato sindaco cerialese Nicolangelo D’Acunto alle parole dell’ex Marinella Fasano che ha smentito voci di un assessorato esterno al turismo in caso di vittoria di Lega e FI.

E D’Acunto aggiunge: “Può dunque stare tranquilla e continuare a coltivare le relazioni con gli interlocutori politici che meglio le aggradano. Sorge il sospetto che l’intenzione per altro legittima di coinvolgerla come assessore esterno sia propria di questi suoi sodali o che addirittura sia una specie di autocandidatura”.

“In ogni caso posso assicurare alla signora Fasano di non avere mai adombrato alcun accordo con lei in nessuna sede anche perché non ne comprendo francamente la potenziale utilità, considerata la qualità e le competenze delle persone che compongono la mia lista” conclude.