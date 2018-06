Pietra Ligure. Si dice che per tornare a vincere, la sinistra abbia bisogno di un miracolo. E allora chi, se non Lui? E’ questa la domanda alla base di “Meno male che Cristo c’e'”, il nuovo cortometraggio del duo comico degli “Estremi Rimedi”, che immagina il ritorno in circolazione del Messia come candidato premier del centro-sinistra. “Ovviamente, visto lo stato della politica italiana, nemmeno lui basterà a cambiare le cose…”.

“Meno male che Cristo c’è” è scritto e diretto da Francesco Francio Mazza e prodotto dal pietrese Daniele Balestrino. Con Orsetta Borghero e Ruth Morandini, vede la partecipazione straordinaria dell’inviato di “Striscia la Notizia” Moreno Morello e del giornalista sportivo Paolo Condo’, all’esordio assoluto come attore addirittura nel ruolo del Papa.

Per il pietrese Daniele Balestrino, a Striscia La Notizia dal 2009 e autore di oltre 700 servizi, un’altra produzione di successo e che certamente non mancherà di suscitare reazioni da parte del pubblico: “Con questo cortometraggio abbiamo voluto fotografare, ironicamente, la situazione politica italiana… In attesa del Messia: prima Berlusconi, poi Renzi e ora il duo Salvini-Di Maio. Non serve solo una persona, ma un cambio dell’intera classe politica e per questo abbiamo utilizzato la figura retorica di Gesù Cristo in un simpatico e riflessivo racconto”.

“L’idea di questo cortometraggio è nata dopo le elezioni del 4 marzo, partendo proprio dal pessimo risultato del Pd. Ci sono voluti due mesi di produzione, con un cortometraggio realizzato con un taglio cinematografico, a livello di struttura e organizzazione, anche se diffuso solo via web: non escludiamo di fare una vera e propria serie. E in cantiere abbiamo anche altre produzioni”.

“Ringrazio di cuore Moreno Morello, volto notissimo di Striscia, e Paolo Condò, giornalista sportivo di massimo livello, che hanno accettato di buon grado questo progetto. Condò era la prima volta che recitava, tra l’altro nel ruolo non semplice di Papa…” conclude il produttore pietrese.

Il cortometraggio, che ha visto la collaborazione della “Bale Entertainment”, è on line da mercoledì. (Estremi Rimedi è un duo comico-satirico composto da Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino, una volta definiti da Antonio Ricci ” due ceffi che noi conosciamo bene, ma molto bene”… QUI il video).