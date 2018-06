Savona. “Da Savona a Genova l’home port di Costa Crociere? Non credo, giusto pensare ad allargarsi nella città capoluogo in relazione alla forte crescita del mercato crocieristico nel Mediterraneo, ma su Savona sono previsti investimenti davvero importanti e notevoli, per questo credo che non ci si debba preoccupare”.

Lo ha detto oggi il direttore dell’Unione Industriali di Savona Alessandro Berta, commentando le dichiarazioni del presidente dell’Autorità portuale ligure Pier Paolo Signorini a margine dei festeggiamenti per i 70 anni del gruppo a Genova.

Costa Crociere, infatti, investirà nel terminal della città della Torretta 4 milioni di euro per nuovi finger e per l’adeguamento della stazione marittima alla Costa Smeralda, la nuova ammiraglia del gruppo che sarà battezzata proprio a Savona.

“Costa Crociere ha sempre espresso la volontà di mantenere Savona home port e di puntare sugli scali nel porto savonese per la sua crescita. A Savona sono stati programmati interventi nel porto e nel terminal crociere, sia da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che di Costa Crociere stessa, e questo è un aspetto che ci tranquillizza” aggiunge Berta.

“Credo, inoltre, che i risultati raggiunti su Savona sul fronte dei croceristi siano un altro elemento che non farà certo perdere appeal al nostro porto in un settore in che avrà sempre più numeri positivi” conclude.

E sulle aperture della Port Authority a Costa Crociere in merito al porto genovese, ecco le parole di Rino Canavese, ex presidente dell’Aurità portuale savonese che portò il settore crocieristico nella città della Torretta: “Non commento le parole del presidente che credo facciano riferimento ad un contesto più ampio di sviluppo degli scali per i porti liguri. La questione dell’home port è anche un fatto di spazio, contando che Genova ospita già Msc”.

“Non penso che Savona debba preoccuparsi, c’è un piano preciso di Costa Crociere per il porto savonese e ritengo che gli investimenti in campo e le possibilità di crescita mettano al riparo da ogni paura o altro. Il ragionamento è da inquadrare nell’ambito di una gestione complessiva del settore crocieristico in Liguria e dei suoi margini di espansione” conclude Canavese.