Albenga. Intervento dei vigili del fuoco, questa sera poco dopo le 23, per un incendio al Camping Roma in via Deportati Albenganesi.

Secondo le prime ricostruzioni un frigo dedicato ai gelati ha preso fuoco all’interno del bar, forse a causa di un guasto. I proprietari e i clienti del campeggio hanno visto le fiamme e hanno immediatamente allertato i soccorsi, quindi, grazie a manichette ed estintori, sono riusciti a spegnere in autonomia l’incendio prima dell’arrivo dei pompieri.

di 11 Galleria fotografica Albenga, incendio al Camping Roma









Sul posto sono comunque sopraggiunti tre mezzi dei vigili del fuoco per provvedere alla messa in sicurezza dell’area. Con loro anche una pattuglia dei carabinieri di Albenga. Ingenti i danni al bar e al ristorante, con il calore che ha sfondato due vetrate. Fortunatamente, però, i pompieri al termine delle verifiche del caso hanno escluso danni strutturali. Non si registrano feriti.