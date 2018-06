Coppia di spatole in difficoltà alla Foce del Letimbro: inutili i soccorsi dell’Enpa

Savona. Una coppia di spatole, uccelli molto rari nelle nostre zone (se ne contano meno di diecimila in Europa) sono caduti in mare poco distante dalla foce del Letimbro. Alcuni pescatori dilettanti che si trovavano su una barca ne hanno recuperato uno (l’altro purtroppo era già morto) e lo hanno consegnato ai volontari della Protezione Animali.

“Malgrado le cure subito prestate, anche il secondo volatile è morto poco dopo; verrà consegnato al Museo di Storia Naturale di Genova per le analisi e l’eventuale imbalsamazione” spiegano dall’associazione animalista savonese.

“La spatola migra tra il Nordafrica ed il centro Europa e nidifica nei canneti in stagni di pianura e lagune costiere, tutti caratterizzati da acque tranquille e basse, dove cattura i pesci con il suo becco speciale, dal quale ha preso il nome. In Italia il primo avvistamento è stato nel 1989 e alcune coppie sono presenti soprattutto nelle valli di Comacchio e più sporadicamente lungo il Po, nel basso Piemonte, in Toscana e Sardegna” spiegano dall’Enpa Savona.