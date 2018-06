Cooperativa “Il Faggio”, approvato il bilancio: prosegue il piano di risanamento

Savona. L’Assemblea della Cooperativa Il Faggio ha approvato il bilancio 2017. Per il secondo anno consecutivo la Cooperativa chiude con un più nell’ultima riga del conto economico ed in linea con le previsioni di piano di risanamento triennale votato dai soci nel marzo 2016.

“Anche quest’anno chiudiamo un bilancio positivo – commenta Danilo Pisano – Proseguiremo sicuramente nell’azione di controllo di gestione su tutte le voci di costo per consolidare i benefici che già abbiamo ottenuto e lavoreremo, in particolare sulla qualità dei servizi offerti.”

“Un’assemblea con una buona discussione in cui gli interventi hanno permesso di mettere a fuoco alcuni aspetti su cui aumentare le occasioni di confronto – spiega Mattia Rossi, di Legacoop -. Perché la capacità di innovare deve partire dal basso. Non dobbiamo dimenticare che questi soci hanno fatto sforzi importanti in questi anni, è grazie a loro che possiamo oggi pensare al rilancio della cooperativa”.

Un rilancio che proseguirà nei prossimi mesi sotto il profilo dell’organizzazione interna, con un’attenzione particolare al confronto coi soci ed alle istanze che avanzeranno.

Il piano industriale prosegue ed entra nel terzo ed ultimo anno. Dopo i primi due decisamente positivi si guarda al prossimo con fiducia nel futuro della Cooperativa.