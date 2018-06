Coop Liguria: nel 2017 utile di 21,9 milioni di euro e vendite in crescita del 2,48%

Liguria. Sabato 16 giugno si svolgerà, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova, l’Assemblea generale ordinaria dei Soci di Coop Liguria, volta a discutere e approvare il Bilancio 2017 della Cooperativa, illustrato dal presidente Francesco Berardini.

All’assemblea parteciperanno 321 soci delegati, eletti nel corso delle Assemblee Separate, che si sono tenute nel mese di maggio nelle Sezioni Soci di tutta la Liguria e di alcune località del Basso Piemonte.

Dopo la presentazione dei risultati 2017, l’assemblea ospiterà la tavola rotonda ‘Prodotto Coop e prodotti tipici e locali: dare valore al territorio’ sulle politiche commerciali di valorizzazione dei produttori locali attuate da Coop, che quest’anno festeggia il settantesimo anniversario del prodotto a marchio. Parteciperanno: Aldo Alberto, Presidente CIA Liguria; Roberto Nanni, Responsabile Prodotto Coop di Coop Italia; Stefano Bruzzone, titolare ‘Il pesto di Prà di Bruzzone e Ferrari’; Pierluigi Rinaldi, Presidente ‘Oleificio Raineri’. Modererà l’incontro Sergio Rossi, conoscitore e divulgatore delle tradizioni gastronomiche liguri.

Nel 2017, l’economia italiana ha migliorato i propri risultati sia in termini di aumento del Prodotto Interno Lordo (+1,5%), sia di crescita dell’occupazione. Dopo anni di contrazione, la ricchezza finanziaria delle famiglie è finalmente tornata ai livelli del 2006 e i consumi sono cresciuti, specie quelli di beni durevoli.

In questo quadro di moderata ripresa, Coop Liguria ha consolidato la politica di convenienza quotidiana ‘Prezzi bassi sempre’, promossa già dal 2015, contenendo i rincari di molti prodotti di largo consumo il cui prezzo d’acquisto ha subito rialzi. Inoltre, ha attuato nuovi ribassi dei prezzi nella Divisione Ipermercati.

In tema di promozioni, ha confermato le campagne ‘Scegli tu lo sconto’ e ha aumentato il numero di offerte riservate ai Soci.

I ricavi di Coop Liguria, comprensivi delle vendite dei supermercati, degli ipermercati, del distributore Enercoop, del Coop Drive e di Cooponline, sono stati pari a 781,162 milioni di euro (+2,48% sul 2016).

Le vendite al dettaglio dei supermercati e degli ipermercati hanno pesato per 755,691 milioni di euro (+2,31% rispetto al 2016); gli scontrini emessi sono stati 26.769.096 (+2,99% sul 2016), mentre il valore medio dello scontrino è lievemente sceso a 28,23 euro (-0,66% sul 2016).

Ai soci e ai consumatori sono stati riconosciuti complessivamente 85,928 milioni di euro di vantaggi, un dato in lieve diminuzione rispetto 2016 per la scelta di dare priorità al contenimento dei rincari.

Gli sconti riservati ai soci della cooperativa (offerte esclusive, comprese quelle di Enercoop, e trasformazione in sconti dei punti accumulati facendo la spesa con la Carta SocioCoop) sono stati pari a 21,506 milioni di euro. Se contiamo anche le offerte usufruite dai Soci tra quelle rivolte a tutti i consumatori, essi hanno risparmiato ben 74,144 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 2,5 milioni di euro, che corrispondono al valore dei punti già erogati alla fine del 2017 e non ancora usufruiti.

Ulteriori, importanti vantaggi sono stati riconosciuti a Soci e consumatori: grazie al distributore Enercoop della Spezia, che si stima abbia fatto risparmiare ai soci e ai consumatori spezzini 846.947 euro rispetto ai prezzi medi del carburante in quella piazza; attraverso i corner ‘Mangiami subito’, che propongono i prodotti vicini alla scadenza a prezzo fortemente scontato; grazie alle parafarmacie Coop Salute, che nel 2017, sui soli farmaci, hanno garantito a Soci e consumatori un risparmio non inferiore a 500.000 euro; attraverso la vendita ai Soci, a prezzo scontato, dei libri di testo; grazie al servizio di telefonia Coop Voce; attraverso il pagamento delle utenze alle casse con commissioni contenute.

La quota di prevalenza, che individua la connotazione di cooperativa a mutualità prevalente ed è costituita dalla percentuale degli acquisti effettuati dai Soci di Coop Liguria, sul totale delle vendite realizzate nel 2017, è nuovamente aumentata: 67,37% contro 65,70%.

Il servizio Coop Drive, che permette a soci e clienti di fare la spesa online sul sito www.laspesachenonpesa.it per poi ritirarla già pronta in punto vendita, è stato reso disponibile anche presso la Coop di Corso Gastaldi (a giugno) e presso il superstore di Sestri Ponente (a settembre). Parallelamente ha continuato ad ampliarsi il servizio di consegna a domicilio della spesa effettuata in negozio, oggi proposto da quasi tutti i supermercati e da alcuni Ipercoop. A gennaio 2018, è stato inaugurato un nuovo distributore Enercoop a Carasco.

Per valorizzare i prodotti del territorio, Coop Liguria ha continuato a proporre l’ortofrutta e il pesce di provenienza locale con i marchi ‘Orto qui’ e ‘Pescato nel Mar Ligure’. La frutta e la verdura coltivate in Liguria, o nelle aree immediatamente limitrofe, sono disponibili anche sfuse, in apposite bancarelle denominate ‘I prodotti del territorio’, presenti nella stragrande maggioranza dei punti vendita.

Considerando sia i prodotti freschi, sia quelli confezionati, nel 2017 gli acquisti complessivi effettuati presso imprese liguri da Coop Consorzio Nord Ovest, che rifornisce Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop, ammontano a 43,6 milioni di euro, e rappresentano una parte importante dell’economia del nostro territorio.

Il prodotto Coop, che quest’anno festeggia il settantesimo anniversario, è l’elemento centrale della strategia commerciale di Coop e costituisce la concreta espressione della sua missione cooperativa. L’assortimento, a fine 2017, contava 10 linee (Tutela, Origine, Fior fiore, Vivi verde, Solidal, Bene sì, Crescendo, D’osa, Casa, Amici Speciali) e circa 4.500 articoli.

Nel corso del 2017, è stata completata la rivisitazione delle confezioni della linea ‘Tutela’ e sono stati messi sul mercato molti nuovi prodotti in linea con i trend emergenti di mercato.

Con il progetto nazionale ‘Alleviamo la salute’ Coop sta eliminando gradualmente gli antibiotici dagli allevamenti, per limitare il diffondersi della resistenza agli antibiotici nell’uomo. Le filiere Coop interessate sono quelle delle uova, del latte del bovino e del suino.

Per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti, sul prodotto Coop sono state effettuate più di 3 milioni di analisi e 1.748 ispezioni presso i fornitori, a cura di enti di certificazione esterni.

Nell’ambito del progetto nazionale ‘Approvato dai Soci’, sono stati organizzati 170 test di assaggio per valutare il gradimento dei prodotti a marchio Coop, di cui 17 realizzati in Liguria.

Nel 2017, Coop Liguria ha attuato importanti interventi di riqualificazione della rete di vendita esistente, ristrutturando i supermercati InCoop di Genova Sturla, Albisola, Loano e Recco. Il supermercato di Rapallo, inoltre, è stato ampliato passando da circa 500 a quasi 1.000 metri quadrati di superficie di vendita.

Gli investimenti operativi per lo sviluppo del Gruppo Coop Liguria sono ammontati a più di 40 milioni di euro. La Cooperativa ha continuato a lavorare sugli importanti progetti di sviluppo in corso nell’area genovese (in Valbisagno, a Sestri Ponente e a Multedo) e ha messo in cantiere nuove aperture, che si concretizzeranno tra il 2018 e il 2019, a Genova Palmaro, Santa Margherita e Ventimiglia.

Gli occupati medi annui di Coop Liguria nel 2017 sono stati 2.814, 69 in più rispetto al 2016. Delle persone impiegate, l’83% è assunto a tempo indeterminato.

Ai lavoratori di Coop Liguria sono stati corrisposti più di 2 milioni di euro di retribuzione cosiddetta ‘variabile’, cioè aggiuntiva rispetto ai trattamenti previsti dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Coop Liguria ha continuato a lavorare sui temi delle pari opportunità e del welfare aziendale, ottenendo un importante riconoscimento: è stata l’unica impresa ligure inserita dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza nella classifica ‘Top welfare’, che censisce le migliori imprese italiane in fatto di politiche per il personale. Questo risultato è stato conseguito anche in relazione alla scelta di offrire ai lavoratori l’opportunità di percepire il premio di risultato in servizi di welfare.

I soci di Coop Liguria a fine anno erano 424.292. Oggi, giugno 2018, sono 410.997, un dato diminuito a causa della cancellazione, a gennaio, dei Soci cosiddetti ‘inattivi’ come prescritto per legge.

La raccolta del prestito sociale nel 2017 ha subito una flessione del -7,9%, attestandosi su 594,799 milioni di euro.

Parte del risparmio prelevato dal Prestito ordinario è stato investito nel prestito sociale vincolato, una nuova opportunità di investimento messa a disposizione dalla Cooperativa, che ha un rendimento più elevato (1,50% lordo). L’importo complessivo vincolato dai soci nel 2017 è stato di 45,549 milioni di euro, un dato che conferma l’elevata fiducia riposta dai soci in Coop Liguria.

Agli 89.584 soci prestatori della cooperativa sono stati riconosciuti 3,940 milioni di euro di interessi sui depositi. I nuovi libretti aperti nel 2016 sono stati 2.775.

Coop Liguria si conferma solida, con un patrimonio netto consolidato molto elevato (702 milioni) e, alla fine del 2017, disponeva di un portafoglio finanziario di 657 milioni di euro. Il Prestito Sociale è gestito da sempre con assoluta prudenza: l’ammontare complessivo del prestito raccolto, infatti, è inferiore al valore del patrimonio della Cooperativa e la politica di investimento di Coop Liguria privilegia prodotti finanziari liquidi o rapidamente liquidabili, proprio per assicurare in ogni momento il pronto rimborso dei Soci prestatori.

Coop Liguria offre ai propri soci anche prodotti finanziari e assicurativi a condizioni agevolate attraverso UnipolSai. Nel 2017, il collocamento ha dato risultati particolarmente positivi nel ramo danni (polizze casa e RC auto).

I programmi di attività per il tempo libero realizzati da Coop Liguria in tutta la regione, tra promozione della cultura, intrattenimento, riscoperta e valorizzazione del territorio, hanno continuato a registrare un numero significativo di presenze: gli iscritti al programma ‘Coop Incontri’, che proprio nel 2018 celebra 25 anni di attività, sono stati 782, e 644 quelli al programma ‘Camminiamo Insieme’, che nel 2017 ha preso quota anche nel Tigullio. Agli incontri pubblici e alle uscite guidate organizzati nell’ambito del programma ‘Corsi & Percorsi’ hanno preso parte circa 6.862 persone.

È proseguita la riduzione dell’impatto ambientale delle sedi e dei punti vendita di Coop Liguria, grazie all’estensione di tecnologie all’avanguardia in fatto di illuminazione, refrigerazione, riscaldamento e condizionamento e al monitoraggio costante dei consumi, attuato in collaborazione con INRES.

Nel campo dello smaltimento dei rifiuti, oltre a effettuare la raccolta differenziata nelle proprie sedi, Coop Liguria, in accordo con le aziende incaricate, ha consentito ai propri clienti di conferire 9 tonnellate di pile alcaline, 7 tonnellate di farmaci scaduti e 7 tonnellate di olio domestico esausto in appositi contenitori installati nei punti vendita.

Negli ipermercati di Genova e Carasco e presso la Coop di Chiavari sono stati installati nuovi eco-compattatori ‘Riciclia’ per la raccolta differenziata di contenitori in plastica e alluminio, che erogano sconti sulla spesa ai cittadini che effettuano la raccolta differenziata.

Nell’ambito dell’impegno di Coop per evitare lo spreco di cibo, a fine 2017 è nato il portale nazionale www.coopnospreco.it, che promuove la riduzione e la donazione delle eccedenze alimentari.

Da oltre trent’anni le cooperative lavorano con il mondo della scuola per contribuire a formare consumatori consapevoli e cittadini attivi, dotati di senso critico e civico. Nell’anno scolastico 2016/2017, Coop Liguria ha proposto alle scuole 1.241 incontri gratuiti, per un totale di 27.003 presenze tra bambini e ragazzi. Il 2017 è stato segnato da due importanti progetti: ‘Educazione alimentare 2.0 – Ricerca della salute’, promosso con l’Università di Genova, e ‘Vivi smart a scuola’, ideato da Coop Italia con le Fondazioni Barilla e Danone.

Nel campo della solidarietà è proseguito il progetto ‘Buon Fine’, attivo in 27 punti vendita, con il quale Coop Liguria contribuisce alla lotta alla povertà, destinando i prodotti non più vendibili alle associazioni del volontariato. Nel corso del 2017, sono state donate 32,4 tonnellate di prodotti, pari a un valore commerciale di 446.223 euro.

In corso d’anno, sempre in collaborazione con le associazioni del volontariato, sono state effettuate anche tre raccolte solidali ‘Dona la spesa’, che hanno permesso di raccogliere e donare 63 tonnellate di generi alimentari e 10 tonnellate di articoli di cancelleria, acquistati da Soci e clienti.

Il risultato dell’esercizio di Coop Liguria, dopo le imposte, è stato di 21,902 milioni di euro, mentre l’incremento della riserva legale indivisibile, se l’Assemblea accoglierà la proposta di destinazione dell’utile a riserva indivisibile, sarà, dopo aver dedotto il 3% per Coopfond, di 21,245 milioni di euro. Se l’Assemblea accoglierà la proposta di destinazione dell’utile del 2017 a riserva legale indivisibile, il patrimonio netto di Coop Liguria salirà a 713,644 milioni di euro, di cui la parte indivisibile (il 99,05%) sarà di 706,835 milioni di euro.

Coop Liguria, infine, rinnoverà il sostegno mutualistico allo sviluppo della cooperazione, con l’apporto di 657.067 euro a Coopfond, il fondo per la promozione di nuove iniziative cooperative.

A livello consolidato, il gruppo Coop Liguria ha registrato un utile di 22,058 milioni di euro, che ha portato il patrimonio netto consolidato a 702,034 milioni di euro.