Conto alla rovescia per Italia-Francia, Luca Damonte: “Spero vengano a vederci tante persone”

Savona. Continua la preparazione della Nazionale italiana in vista della prima partita della stagione. Da ieri gli azzurri si stanno allenando con la Nazionale francese per prepararsi ai campionati europei di Barcellona a cui entrambe le formazioni parteciperanno.

Tra i convocati dell’Italia c’è Luca Damonte, attaccante della Rari Nantes Savona e beniamino del pubblico della Zanelli. Afferma Damonte: “Sono contento perché stiamo facendo degli allenamenti duri, ma è normale in questo primo periodo di preparazione, e poi essere a Savona è per me motivo di grande orgoglio. Spero che la mia avventura in Nazionale possa durare il più a lungo possibile”.

Domenica 10 giugno alle ore 15,30 nella piscina Zanelli si giocherà la partita ufficiale amichevole tra Italia e Francia, che concluderà il raduno savonese e c’è da scommettere che Luca Damonte darà il massimo per poter realizzare un gol davanti al proprio pubblico. “Spero vengano tante persone a vederci – continua il savonese -. Avere un bel tifo è importante. Anche la Francia sta preparando gli Europei, è una squadra con molti giovani e credo sarà una bella partita. E poi ogni partita dell’Italia è sempre bella da giocare”.

L’ingresso a Italia-Francia sarà gratuito per favorire il pubblico che ci si augura possa accorrere numeroso a sostenere gli azzurri nella loro prima partita stagionale.

Nella foto: la Nazionale italiana davanti alla piscina Zanelli; Luca Damonte è il terzo in piedi da sinistra.