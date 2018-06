Il nuovo consiglio comunale di Carcare: exploit dell’uscente Bologna, neanche un posto per il M5S

Carcare. Il sindaco uscente Franco Bologna “campione” di preferenze, MoVimento 5 Stelle escluso dal consiglio comunale. Ecco i due dati più evidenti che emergono analizzando gli eletti e le preferenze di Carcare.

La maggioranza del neo sindaco Christian De Vecchi sarà composta appunto dal suo predecessore, in grado di raccogliere da solo 319 voti, e da altri sette consiglieri: Alessandro Ferraro (195 preferenze), Andrea Alloisio (154), Giorgia Ugdonne (119), Enrica Bertone (84), Patrizia Mazza (58), Marco Camoirano (49) e Stefania Resio (45). Non entrano in consiglio Silvia Longagna (43), Matteo Bonino (38), Renato Cerisola (24) e Alex Percudani (14).

Nei banchi della minoranza siederanno invece i candidati sindaci Francesco Legario e Alessandro Lorenzi e due consiglieri candidati nella lista di quest’ultimo: Daniela Lagasio (che secondo dati non ufficiali avrebbe raccolto 198 preferenze) e Rodolfo Mirri (161). In caso di dimissioni di uno dei due o di entrambi (o dello stesso candidato sindaco Lorenzi) subentrerebbero Alessio Morrone con 110 preferenze o Ilaria Zunino con 96. In caso di dimissioni di Francesco Legario, invece, la più votata della sua lista è stata Michela Vassallo (128 preferenze per lei).