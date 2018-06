Confcommercio, Tommaso Tortarolo eletto nel consiglio nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori

Savona. Tommaso Tortarolo, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Savona, è stato eletto nel Consiglio nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio che, nei giorni scorsi a Roma ha eletto Andrea Colzani come suo presidente per il quinquennio 2018-2023.

Il vicepresidente del Coordinamento Regionale Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio-Imprese per l’Italia della Liguria Tommaso Tortarolo ha così commentato il suo nuovo e prestigioso incarico: “Un importante risultato, essere protagonisti a livello nazionale, ma soprattutto far sentire la presenza degli organi Confcommercio-Imprese per l’Italia nazionali vicino agli associati e al territorio”.

“A fine mese – prosegue Tortarolo – ci sarà un incontro a Catania, per iniziare a portare avanti progetti importanti ed innovativi e per capire cosa accade oggi e come si svilupperà in futuro il nostro settore”.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato fiducia e mi hanno sostenuto, in modo particolare ringrazio il presidente provinciale di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Savona, Vincenzo Bertino e la Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Liguria Sabrina Canese” conclude il neo consigliere nazionale Tortarolo.

Grande soddisfazione anche per il presidente provinciale Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Savona, Vincenzo Bertino: “Essere rappresentati a livello nazionale da una persona capace come Tommaso Tortarolo, è una soddisfazione che apre nuovi scenari per il nostro futuro più prossimo, sono certo – conclude il presidente provinciale Bertino – che Tommaso saprà rappresentare al meglio le istanze dei giovani imprenditori savonesi nel consiglio nazionale del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio-Imprese per l’Italia”.