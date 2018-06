Comuni della Val Maremola uniti per la gestione ufficio turistico: il commento di Mario Carrara

Pietra Ligure. “Non abbiamo votato a favore, ma, anzi, l’abbiamo aspramente criticata, perché questa è una vera convenzione sul nulla! In cui, sostanzialmente, si stabilisce che l’ufficio informazioni turistiche di Pietra Ligure, gestito dal personale del Comune di Pietra Ligure, distribuirà il materiale propagandistico turistico dei Comuni di Tovo, Giustenice e Magliolo per le manifestazioni che verranno fatte in questi Comuni stessi. L’unico impegno che i tre Comuni della Val Maremola in argomento si assumono verso il Comune di Pietra Ligure è quello di fornirgli lo stesso materiale!!!!! Basta!”. Così il consigliere di minoranza Mario Carrara commenta la convenzione stipulata dal Comune di Pietra Ligure.

“Non c’è un impegno a dare ‘qualcosa’ in cambio al Comune di Pietra Ligure per il servizio che il nostro Comune rende loro, gratis et amore Dei. Il ‘qualcosa’ poteva essere rappresentato in termini di maggior estensione dell’orario di apertura dello stesso ufficio con del personale proveniente da quei Comuni, per esempio, nei giorni festivi o d’estate anche negli orari serali…. Ma non c’è niente di niente in proposito. Solo l’attestazione che ‘non ci sono oneri finanziari’. L’unico impegno, invece, è del Comune di Pietra Ligure a far propaganda gratis per gli altri. In questo contesto cosa ci guadagna il Comune di Pietra Ligure???” aggiunge Carrara.

“L’assessore Rembado ha dichiarato che noi siamo chiusi ad una politica comprensoriale verso cui si deve andare e che ci muoviamo in termini campanilistici,’all’indietro’!…

Ma noi dobbiamo fare gli interessi del Comune di Pietra Ligure, non di altri! Dobbiamo rispondere ai cittadini di Pietra Ligure non ad altri! Parlare di una politica comprensoriale avrebbe avuto senso, ad esempio, se fossero stati stampati nuovi dépliant con tutti e 5 i Comuni della Val Maremola (Borgio compreso, con le sue grotte ed il suo teatro), in cui fosse stato promosso il territorio di tutti i Comuni stessi e delle loro manifestazioni: Pietra compresa! Ma una cosa del genere non è stata fatta! Quindi, il Comune di Pietra di assume solo degli obblighi per gli altri, stabilendoli e fissandoli in una convenzione amministrativa vincolante, senza guadagnarci nulla!!! Dando solo, senza ricevere”.

“È per questo che abbiamo votato contro! Provvedimenti come quello in argomento, portati in Consiglio Comunale solo per fare del ‘fumo che si fa qualcosa’, in realtà, rappresentano dei veri esempi di cattiva amministrazione verso la nostra città! Argomenti fatti di tante parole di propaganda, basati sul ‘nulla’. Una amministrazione che non fa gli interessi di Pietra, ma che “tira a campare” facendo solo dello “sciaratto” su argomenti inconsistenti!

Purtroppo, anche in questo caso, l’opposizione si è divisa, per cui c’è stato chi, ‘collaborazionisticamente’ ha votato favorevolmente ad una scempiaggine del genere” conclude Carrara.