Compara prezzi e risparmia con PrezzoStop

Un comparatore di prezzi è sicuramente un ottimo strumento che aiuta la gente ad individuare il miglior prezzo per acquistare ciò di cui si può aver bisogno. Può ad esempio trattarsi di una nuova TV, uno smartphone, una fotocamera digitale, una giacca, un paio di scarpe, una lavatrice, un nuovo tavolo, oppure delle sedie per la casa o l’ufficio. Questa tipologia di siti sono quindi sempre più utilizzati dalle persone che abitualmente acquistano in rete anche perché risultano estremamente semplici da utilizzare e sopratutto gratuiti. Oggi vi parliamo proprio di uno di questi siti ovvero PrezzoStop.it, il motore di ricerca prezzi che aiuta le persone a risparmiare.

Scopri il prezzo più basso con PrezzoStop.it

Nonostante la giovane età (PrezzoStop è nato 1 anno e mezzo fa e recentemente ha subito un profondo restyling), il portale è già molto conosciuto ed utilizzato in rete ed adesso andremo a scoprirne insieme caratteristiche e funzionalità principali. Al giorno d’oggi un sito di questa tipologia a nostro avviso deve rispettare una serie di punti fondamentali

Grafica responsive e facilità di utilizzo

Il portale sotto questo punto di vista ha subito un netto cambiamento rispetto alla prima versione. Rispetto al passato adesso i contenuti sono ben visibili e facilmente raggiungibili da qualunque dispositivo si naviga. Grazie ad una serie di accorgimenti tecnico/grafici ed all’esperienza maturata nel tempo, adesso PrezzoStop.it risulta molto pratico e facile da utilizzare anche da chi non ha familiarità con questa tipologia di siti web.

Filtri e ricerche mirate

L’introduzione di nuovi filtri nelle ricerche lo ha reso ancora più efficace. E’ possibile decidere di visualizzare i prodotti in base al prezzo crescente, prezzo decrescente, rilevanza, marca, negozio ed altro ancora. La barra di ricerca offre inoltre una serie di strumenti avanzati per personalizzare le proprie ricerche e permettere di ottenere i migliori risultati possibili.

Funzionalità avanzate

PrezzoStop permette ai navigatori di rilasciare feedback sui negozi partner e personalizzare la propria esperienza effettuando una semplice registrazione. Tutti gli iscritti potranno anche avvalersi del comodissimo servizio di “Email Alert” che permette di selezionare il prezzo ideale per il prodotto che si intende acquistare. Nel momento stesso in cui tale prodotto scenderà alla cifra voluta, verrete avvisati tramite email.

In caso siete indecisi se acquistare un prodotto presso un negozio piuttosto che su un’altro, forse vi possono tornare utili i commenti ed i feedback che gli utenti iscritti al sito possono decidere di scrivere. Se invece cercate maggiori informazioni su un preciso articolo, PrezzoStop offre schede dettagliate complete di immagini e descrizioni tecniche spesso riprese direttamente dal sito del produttore. Non deve quindi essere visto soltanto come uno strumento di confronto prezzi ma può essere considerato anche come una guida per gli acquisti online.

E per tutti i proprietari di e-commerce, PrezzoStop.it è anche conveniente. Potrete infatti iscrivere il vostro negozio ed usufruire di 30 giorni di prova gratuita per valutarne l’effettiva efficacia. La promozione è riservata a tutti i negozianti che faranno richiesta di adesione entro il 30 Settembre 2018.