Commercio, orari e aperture nei festivi: vertice in Regione con i sindacati

Liguria. Questa mattina la Filcams Cgil si è presentata, successivamente a formale convocazione del Consiglio Regionale, all’audizione presso III Commissione Attività Produttive, Cultura, Formazione e Lavoro in merito alla regolamentazione delle aperture nei giorni festivi, delle attività commerciali, cooperative e della grande distribuzione organizzata (GDO).

Prima tappa di un percorso che la Filcams Genova e Liguria ha attivato il 14 maggio appena trascorso che oggi vede coinvolte anche le altre organizzazioni sindacali come da nostra richiesta e che sancisce un obbiettivo comune: stimolare la ripresa della discussione a livello nazionale della legge ferma in Senato che prevede la limitazione delle aperture festive e h24 a superamento della Legge Monti 201, che ha liberalizzato selvaggiamente le aperture degli orari e delle festività nel commercio e nella Grande Distribuzione Organizzata, anche attraverso la formulazione di una proposta di legge nazionale su iniziativa regionale.

“In programma vi è certamente il proposito di coinvolgere anche le associazioni datoriali del settore al fine di includere tutte le parti interessate al tema al fine di sostenere occupazione, diritti dei lavoratori e lo sviluppo del nostro territorio dal punto di vista commerciale” afferma il sindacato.

“Alla base del tavolo e delle proposte avanzate, la convinzione, oggi condivisa in Regione, per cui la liberalizzazione attuata dal 2011 non ha giovato sicuramente ai lavoratori ma nemmeno alla maggior parte delle imprese”.