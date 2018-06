Cisano, Morchio: “Due semafori per far cessare le code sulla Cenesi-Bastia”

Cisano sul Neva. “L’ annoso problema delle code e degli ingorghi che si verificano giornalmente e ad ogni ora nell’ultimo tratto della Cenesi-Bastia come ad esempio successo ancora una volta purtroppo qualche giorno fa e di cui mio malgrado sono stato sfortunato protagonista, deve finalmente trovare una soluzione”. Lo sostiene Agostino Morchio, consigliere comunale di Cisano sul Neva.

“L’installazione prima e dopo il pontino di Regione Massari di due impianti semaforici e di frecce di direzione dalle intersezioni laterali nei primi 500 metri può una essere una risposta semplice, veloce e dai costi contenuti rispetto ad eventuali opere molto costose e realizzabili nel medio lungo termine quale l’ allargamento della strada – spiega – Personalmente ritengo che sia un intervento dal punto di vista tecnico fattibile, dal rapporto costi-benefici sicuramente interessante e con una tempistica per l’ eventuale realizzazione che può far ben sperare nel caso di una positiva presa d’atto della validità dell’ idea”.

“Auspicando che venga favorevolmente accolta e anche realizzata quanto prima, trovo giusto ringraziare l’amico e concittadino Federico Molinario per l’impegno e l’interesse civico dimostrato nel farsi carico di approfondire le criticità della direttrice via Pineta-Via Massari e propormi una possibile soluzione ad una questione di viabilità che mi sta molto a cuore sin dal mio insediamento in consiglio comunale attraverso interrogazioni, richieste agli uffici, raccolte firme on Line e casa per casa”.

“Riscontrato sinergia e condivisione tra le due amministrazioni per gli interventi di recente realizzati circa l’ asfaltatura di alcuni tratti, spero che sulla proposta dell’installazione di semafori ci sia convergenza il più ampio possibile da parte anche dei colleghi di Albenga con cui, certamente attenti alla questione, potremo risolvere nel breve e a costi contenuti una problematica che interessa entrambi i territori e che i nostri cittadini contano di vedere risolta”, conclude Agostino Morchio.