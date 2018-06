Circolo Nautico Andora: soddisfazioni e conferme dalla Zero Sailing Team e dai Master

Andora. Si è conclusa positivamente, domenica 10 giugno a Bellano, sul Lago di Como, l’ultima tappa del circuito Italia Cup 2018 classe Laser, per la Zero Sailing Team del Circolo Nautico Andora.

Dopo sei prove, disputate in tre giornate soleggiate con vento oscillante e instabile che non ha consentito una conduzione tecnica, Nicolò Elena ha conquistato l’ottavo posto nella classe Radial. Nei Laser 4.7 Lorenzo Collo ha portato a casa un diciottesimo posto; bene anche Sara Sofia Odisio che ha chiuso al settantesimo posto della Gold.

“Sono ancora molti gli importanti impegni sportivi dei ragazzi – dice soddisfatto il presidente Pierangelo Morelli -. Nicolò Elena è in partenza per il campionato del mondo assoluto che si terrà a Kiel la prossima settimana e Lorenzo Collo parteciperà, dal 9 al 17 luglio, al campionato del mondo Youth 4.7 a Gdynia in Polonia”.

Anche dai Master arrivano conferme. Fausto Vassallo, domenica 3 giugno, ha vinto la zonale Laser Radial di Vado Ligure; buono il risultato di Gabriele Oppizio, ottavo negli Standard.

Da martedì 19 giugno, al porto di Andora, ricominceranno gli allenamenti estivi con qualche equipaggio in più. Quest’anno la Zero Sailing Team Academy vedrà avvicinarsi al mondo dei laser due giovanissimi atleti che lasciano l’Optimist per solcare le onde con i 4.7.

“Questa estate – continua Morelli – la squadra Laser al completo e il suo allenatore Giorgio Elena accoglieranno tutti coloro che vorranno allenarsi e divertirsi con loro. Saranno organizzati windcamp a tutti i livelli. Ricordo che presso il circolo di Andora è possibile frequentare corsi di vela con istruttori federali di grande esperienza e il mio augurio è che i giovanissimi del territorio si avvicinino a questo bellisssimo sport”.