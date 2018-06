Cie nell’ex caserma Piave di Albenga, il Pd: “Ciangherotti ringrazia Toti? Ridicolo”

Albenga. “Ormai il consigliere Ciangherotti è imbarazzante non solo per sè stesso, ma anche per i suoi alleati. Visti i pessimi risultati elettorali alle elezioni comunali di chiunque sia stato appoggiato dal presidente della Regione Toti, Ciangherotti cerca di attribuirgli dei meriti francamente imbarazzanti”. Così il Pd di Albenga replica alle dichiarazioni del consigliere comunale di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti, riguardo l’ex caserma Piave che “essendo stata inserita dalla Regione in zona rossa non potrà essere trasformata in Cie”.

Secondo i Dem di Albenga, le cose non stanno proprio così: “Il presidente Toti ha indicato Albenga ed in particolare l’ex caserma Piave come luogo ove far sorgere un nuovo Cie e l’assessore regionale della Lega ha ribadito questa indicazione. Sostenere ora, a fronte della ferma presa di posizione del sindaco Cangiano e della maggioranza, che il Cie non si farà perchè la giunta regionale ha inserito quell’area in una zona rossa per una esondabilità cinquantennale è francamente ridicolo. Purtroppo il problema dell’esondabilità esiste, ma non è certo uno stratagemma della giunta Toti. Se sono contrari Toti lo dica apertamente”.

“Siamo certi che lo stesso presidente della Regione sia in imbarazzo per la goffa e non richiesta difesa del consigliere Ciangherotti. Non è prendendo in giro i cittadini che si recupera credibilità. A breve verrà convocata un’assemblea pubblica durante la quale si affronteranno con chiarezza tutte le questioni”.